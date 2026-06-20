Grandi risultati per la canoa Massarosa ai campionato toscani 200 metri

Grandi risultati per la canoa Massarosa ai campionato toscani 200 metri

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Roy Lepore

di Roy Lepore

CANOA - Pioggia di medaglie al campionato a Pisa e arrivano i complimenti anche da parte della sindaca Simona Barsotti. Ecco i risultati

Grandi risultati per la Canoa Massarosa al campionato toscano sulla distanza di 200 metri disputato a Pisa. Complimenti da parte della sindaca Simona Barsotti, del delegato allo sport Federico Lucania e di tutta l’Amministrazione comunale.

Questi i risultati:  K1 senior maschile terzo posto per Galanti Davide; K2 senior femminile secondo posto per Agnese Bramanti e Lara Sartini: K4 senior maschile primo posto e campioni toscani Thomas Bonuccelli ,i Davide Galanti, Samuel Savino Palmino e Michele Micolano; K2 senior mista terzo posto per Lara Sartini e Davide Galanti quarto posto per Agnese Bramanti e Gabriele Martinelli; K1 senior femminile primo posto e campionessa toscana Lara Sartini; K1 senior maschile terzo posto per Davide Galanti e Samuel Savino Palmino; K4 senior mista secondo posto per Thomas Bonuccelli, Lara Sartini, Agnese Bramanti e Davide Galanti.