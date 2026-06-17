Il mistero della Sacra Sindone apre il Festival della Sintesi

LUCCA - Inaugurata a Lucca l’undicesima edizione della rassegna ispirata alla brevità intelligente: esposta a Santa Maria Bianca una copia a grandezza naturale del Sudario di Cristo conservato a Torino, con un confronto tra fede e scienza con esperti internazionali

Il mistero della Sacra Sindone è stato al centro dell’apertura dell’undicesima edizione del Festival della Sintesi, inaugurata a Lucca.

Per quattro giorni la città diventa la capitale delle “brevità intelligenti”, con una manifestazione ideata da Alessandro Sesti e promossa dall’associazione Dillo in sintesi.

Il debutto si è svolto nella chiesa di Santa Maria Bianca, dove è stata presentata una copia a grandezza naturale della Sindone, una stampa su tela ad altissima risoluzione lunga oltre quattro metri. Una riproduzione proposta come sintesi visiva della storia di Gesù, capace di unire suggestione e riflessione.

A seguire si è tenuta la conferenza “La Sindone e il primo annuncio cristiano: due sintesi della storia di Gesù di Nazareth”, che ha messo a confronto fede e scienza. Don Francesco Bianchini, docente di Nuovo Testamento, ha approfondito il significato del primo annuncio cristiano, mentre il fisico Bruno Barberis, tra i massimi esperti di sindonologia, ha illustrato le tracce scientifiche impresse sul lino, tra analisi di fisica, chimica e medicina legale.

La copia della Sindone resterà esposta nella chiesa di Santa Maria Bianca fino al 27 giugno.

Tutti gli appuntamenti del festival sono a ingresso libero e gratuito. Il programma completo è consultabile sul sito www.festivaldellasintesi.it .