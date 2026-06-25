Le musiche di Mozart e Beethoven ad agosto a palazzo Pfanner

LUCCA - Dopo il successo dello scorso anno torna mercoledì 5 agosto alle 21.30 l'appuntamento dell'estate lucchese con la musica classica nello splendido giardino di palazzo Pfanner.

“Il Giglio sotto le stelle a palazzo Pfanner” è stato presentato dal presidente del Teatro lucchese, Giorgio Angelo Lazzarini e dall’amministrazione comunale. Protagonista quest’anno sarà l’orchestra della Toscana diretta da Giovanni Conti, che eseguirà il concerto per violino ed orchestra numero 5 di Mozart e la sinfonia numero 7 di Beethoven.

Un valore aggiunto dell’iniziativa è sicuramente offerto dalla cornice dello storico palazzo Pfanner, i cui proprietari sono fieri della collaborazione con il Teatro lucchese ed il Comune.

I biglietti per la serata sono in vendita su ticketone e alla biglietteria del Giglio.