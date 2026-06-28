Lotta all’amianto: dalla Regione bando da 1,5 milioni di euro

TOSCANA - Al centro la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contaminati. È rivolto a comuni, Unioni di Comuni, Province e Città Metropolitana di Firenze

Sarà un milione di mezzo di euro quello messo a disposizione dal nuovo bando della Regione Toscana per eliminare l’amianto dagli edifici pubblici della Toscana. Rivolto a comuni, Unioni di Comuni, Province e alla Città Metropolitana di Firenze, il provvedimento mette al centro interventi di rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto presenti in immobili non destinati ad attività commerciali, con un contributo che può coprire fino al 100% della spesa ammissibile, fino a 300mila euro per singolo progetto. Via il 2 luglio, con chiusura il 31 agosto. Previsti anche punteggi aggiuntivi in graduatoria per chi unirà la rimozione all’installazione di impianti fotovoltaici.

“Non ci limitiamo a sanare – dichiarano in una nota il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore regionale David Barontini –, ma guardiamo al futuro energetico della Toscana”. “Finanziare la rimozione dell’amianto e contemporaneamente premiare chi installa pannelli fotovoltaici – proseguono – significa trasformare un problema ambientale in un’opportunità”.