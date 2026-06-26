Lucchese, non basta il poker di Ragghianti: la Coppa U19 va al Signa

CALCIO GIOVANILE - La Lucchese chiude a testa alta un percorso iniziato da lontano e chiuso solo ai rigori dell’ultimo atto a fine giugno.

Allo stadio “Gino Bozzi” delle Due Strade a Firenze va in scena la finale di Coppa Toscana U19, che coincide con l’ultimo impegno sul campo per la stagione 2025/26 della Lucchese Calcio. I ragazzi di mister Tempesti giocano contro il Signa, già affrontato a marzo nella fase a gironi del Torneo di Viareggio (in quell’occasione finì 3-0 per i rossoneri). Nonostante il caldo torrido la Lucchese parte forte e prova a mettere sotto i gialloblu fiorentini. Il vantaggio arriva al 35’: Ragghianti, lanciato in profondità, si ritrova di fronte al portiere avversario Borchi e lo scavalca in uscita con uno scavetto che va a depositarsi lentamente in porta. Il vantaggio dura lo spazio di soli 3 minuti perché al 38’ il Signa pareggia: calcio di punizione dalla trequarti sinistra di campo, Flachi mette un pallone in area ma nella bolgia nessuno tocca la sfera che va a depositarsi in rete nonostante il tentativo di deviazione di Ennached. Si va al riposo sul risultato di 1-1. Anche nella ripresa la Lucchese parte più concentrata e al 56’ arriva l’occasione giusta: bel cross da destra, Morisi arriva e fa la sponda di tacco per Ragghianti che scaraventa in porta. Al 60’ Ragghianti viene steso in area: è calcio di rigore che lo stesso 9 rossonero realizza per la tripletta personale. Il doppio vantaggio è però pareggiato dalla doppietta del nuovo entrato Ventifani, che al 77’ e al 85’ rimette il risultato sul 3-3 con una doppietta. Nel finale però succede veramente di tutto: al 87’ è un meraviglioso Martino Ragghianti, da posizione defilata e con il marcatore in copertura, a trovare un sinistro da fuori area a incrociare che si insacca sul palo più lontano. Ma proprio al termine dei 5 minuti di recupero dati dall’arbitro è Lombardi a trovare nuovamente la via del pareggio per il Signa. Al 90′ è 4-4: si va ai calci di rigore. Dal dischetto il Signa segna 5 rigori su 5 e, con il colpo decisivo di Flachi Jr, porta a casa la Coppa Toscana U19. La Lucchese chiude a testa alta un percorso iniziato da lontano e chiuso solo ai rigori dell’ultimo atto a fine giugno.