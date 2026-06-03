Lucchesi e Bracchi pronti al ruvido esame del Rally Due Valli

MOTORI - Terzo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco e Christopher Lucchesi risponde – ovviamente – presente. Lo scenario che il portacolori di FC Competition, affiancato da Enrico Bracchi, al volante della Lancia Ypsilon Rally4 curata da GF Racing, si troverà ad affrontare, sarà quello delle montagne veronesi, quelle del celebre rally “Due Valli”, terzo atto stagionale e secondo del Trofeo Lancia.

Dopo aver centrato un risultato di spessore alla Targa Florio a metà maggio, con la seconda posizione tra le due ruote motrici, consolidando il feeling con la vettura “franco-torinese” che in Sicilia guidava per la seconda volta, Lucchesi è ora chiamato alla prima e vera conferma ed anche ad un secondo lavoro oneroso, quello di provare i quartieri alti della classifica del monomarca, che si è avviato a marzo al Ciocco.