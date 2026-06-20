Matteo Borgia torna al Castelnuovo

CALCIO - L'annuncio della società gialloblù: "Ha deciso di sposare con entusiasmo il progetto Castelnuovo, bentornato a casa Matteo".

“È in arrivo al binario 2 della stazione di Castelnuovo Garfagnana, il treno Matteo Borgia”. Con queste parole la società garfagnina ha annunciato, tramite i propri canali social, il ritorno del classe ’90 Matteo Borgia, che è ufficialmente un nuovo giocatore del Castelnuovo. Borgia torna così ad indossare la maglia gialloblù già indossata in passato tra settore giovanile e prima squadra, prima di intraprendere altrove il suo percorso calcistico pieno di soddisfazioni. Protagonista per svariati anni in serie D dove è stato un punto fermo nelle compagini in cui ha militato, tra cui Ghiviborgo, Seravezza e Tau Calcio. Nell’ultima stagione Borgia ha giocato nel San Giuliano, disputando anche un ottima gara di Coppa al Porta Elisa contro la Lucchese al Porta Elisa. Una stagione non semplice quella del San Giuliano, che però si è chiusa con la salvezza grazie alla vittoria ai playout contro la Pro Livorno. Sta quindi prendendo forma il nuovo Castelnuovo, che sarà guidato da mister Edoardo Micchi, che non ha certo bisogno di presentazioni. Il nuovo Direttore della Prima Squadra sarà Ivano Orsi, che porterà a Castelnuovo un importante bagaglio di competenze maturate nel mondo del calcio dilettantistico. Per molti anni ha gestito a 360 gradi la società Diavoli Neri, distinguendosi per professionalità, passione e capacità organizzative. Nel suo percorso vanta inoltre un’esperienza nel Ghiviborgo, Confermato invece Antonio Nelli. Tony sarà direttore sportivo anche per la stagione 2026/27; una conferma importante che premia il lavoro fatto in questi anni.