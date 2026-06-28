Mattia Negrente è campione italiano under 23 a Lucca

CICLISMO - Una domenica tanto storica quanto torrida saluta la partenza del 55° Trofeo Città di Lucca, prova unica valida come campionato italiano under 23. Il via ufficiale alle 11,30 da via Pisana. 185 i corridori che scattano per sciropparsi i 165 chilometri di un tracciato nervoso e che il caldo rende terribile. Brillano gli occhi al presidente Angelo Battaglia: dopo tanto lavoro finalmente la corsa agognata e voluta.

Tre giri larghi da circa 40 chilometri con le salite del Pitoro e di Carignano. Non c’è il due volte campione del mondo Lorenzo Finn e questo rende la corsa più aperta anche nel pronostico. Due le squadre lucchesi in lizza: il Gragnano SC di patron Carlo Palandri e la Bike Academy – Marchini Costruzioni. Qualcuno profeta in patria ? Chissà. Non mancano le scaramucce e gli attacchi e contrattacchi nel corso delle prime tornate, quelle diciamo meno insidiose. Il caldo è soffocante e quasi toglie il respiro ma lo spirito battagliero non manca. Il plotone comunque non concede troppa confidenza agli avventurieri di giornata e tutti peraltro sono consapevoli che il finale sarà…infernale. Ma già sul terzo passaggio del Pitoro Mattia Sambinello scatena la bagarre. Forse attacca in modo prematuro ma deciso. Ma il plotone già ridotto di molte unità è sempre lì. Se ne va un gruppetto di undici col gruppo che fatica e ricucire lo strappo. Il primo assaggio del Chiatri fa male ma tutto è rimandato all’assalto finale, alla classica resa dei conti. E di chilometri all’arrivo di Lucca ne mancano ancora 40. La tentano anche Scalco dell’Astana, uno dei grandi favoriti e scatenato in discesa, e Bosio dell’Essegibi. Si portano all’inseguimento dei due battistrada: Savino, Bozzola e Negrente altro Astana. Sull’ultimo Chiatri cede Scalco, davvero troppo generoso e precipitoso, e allora se ne vanno Savino Bozzola e Negrente. Negli ultimi chilometri rientra anche Scalco che prova il contrattacco. Nulla da fare. Sul viale Carducci è volata del gruppetto dei migliori che Mattia Negrente fa sua conquistando così la maglia di campione italiano under 23 davanti a Federico Savino e Mirko Bozzola. Poi sgranati quel che resta del gruppo. Va così in archivio una splendida edizione del Città di Lucca con la fiammante maglia tricolore per Negrente e tanto di esecuzione dell’Inno di Mameli da parte della Filarmonica Gaetano Luporini. Appuntamento con la 56esima edizione a settembre del 2027.