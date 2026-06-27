Peste suina, primo caso in Toscana in un animale domestico

TOSCANA NORD-OVEST - La positività a Comano, nel provincia di Massa-Carrara. Già partite le misure di contenimento. Massima attenzione anche in Valle del Serchio

Primo caso di peste suina africana in Toscana su un animale domestico. È stato trovato in un allevamento commerciale nel comune di Comano, in provincia di Massa Carrara, dove i servizi veterinari dell’Asl Toscana Nord Ovest, nel corso di una visita di routine, hanno riscontrato il decesso di un suino. A confermare la positività al virus è stata la Cerep, il centro di referenza nazionale per le pesti suine. Scattate subito le misure per il contenimento e l’eradicazione del focolaio, così come le procedure di controllo, disposte dal lavoro tra Regione Toscana, Asl, Ministero e commissario straordinario per la peste suina africana.

Una novità che ha alzato ulteriormente l’allerta anche nella provincia di Lucca, dove nei mesi scorsi sono stati diversi i comuni della Valle del Serchio messi in zona di restrizione. A Lucca, fa sapere l’Asl, la malattia sta progredendo in un quadro ampiamente previsto, con l’ultima positività di pesta suina africana riscontrata una settimana fa in una carcassa di cinghiale nel territorio di Coreglia Antelminelli.

La peste suina africana non si trasmette all’uomo, ma colpisce esclusivamente i suini, selvatici (come cinghiali) o domestici. Non comporta quindi alcun rischio per la salute.