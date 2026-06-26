Scontro moto-furgone, trauma facciale per un 31enne

Pietrasanta - E’ successo su via Unità d’Italia intorno alle 14. Per l’uomo la prognosi è favorevole

E’ stato trasportato all’ospedale Versilia in codice rosso ma non è in pericolo di vita il motociclista coinvolto in un incidente avvenuto intorno alle 14 su via Unità d’Italia. Secondo una prima ricostruzione, nei pressi dell’incrocio con via Molise, la moto avrebbe tamponato il furgoncino che si stava accingendo a svoltare verso mare. L’uomo, un 31enne, ha riportato un trauma facciale ma è sempre rimasto cosciente. E’ stato trasferito al Pronto Soccorso del Versilia, la sua prognosi è favorevole