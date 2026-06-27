Sos Caldo: a Capannori attivo il numero della Protezione Civile per anziani e fragili

CAPANNORI - La Protezione Civile, in collaborazione con le 4 Misericordie del territorio, in aiuto dei più deboli: accoglienza in luoghi freschi e servizi di spesa e farmaci a casa

In seguito al fatto che la Regione Toscana ha previsto temperature molto elevate per la giornata di oggi (sabato 27 giugno) e per la giornata di domani (domenica 28 giugno) l’amministrazione Del Chiaro ha attivato un servizio gratuito rivolto in particolare alle persone anziane, sole o in difficoltà mettendo a disposizione il numero di protezione civile 0583 429060.

La protezione civile, in collaborazione con le 4 Misericordie del territorio (Capannori, Marlia, Camigliano e Massa Macinaia e S.Giusto) forniranno supporto in particolare per mettere a disposizione un luogo fresco dove soggiornare, recarsi a casa delle persone per capire le loro necessità, portare la spesa e i medicinali al domicilio di coloro che ne hanno bisogno. In caso di problemi legati alla salute sarà naturalmente attivato il servizio sanitario.

“Con questa iniziativa vogliamo assicurare un sostegno concreto in questi giorni particolarmente caldi alle persone anziane del nostro territorio e in particolare a quelle che vivono da sole e non hanno la possibilità di avere locali climatizzati, non possono spostarsi per acquistare quanto loro necessario e sono quindi quelle più esposte ai disagi causati dalle alte temperature – spiega l’assessora alle politiche sociali, Silvia Sarti- – . Diamo infatti la possibilità a questi cittadini di avere un punto di riferimento cui rivolgersi in caso di necessità affinchè non siano lasciati soli. Ringraziamo la Protezione civile e le Misericordie del territorio per la loro preziosa collaborazione”.