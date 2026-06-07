Tagliate, al via lavori da 2.5 milioni per nuovo parcheggio da 503 posti auto

LUCCA - Affidati gli interventi per la riqualificazione dell'area tra il campo Coni e il cimitero. Il progetto ha ottenuto il finanziamento della Regione Toscana, che coprirà interamente il costo dell'opera.

Si avvicina sempre di più il via al cantiere per riqualificare l’area delle Tagliate, tra il cimitero e il campo Coni, con un nuovo parcheggio che punta anche a dire stop al degrado della zona. Si tratta di un ambizioso progetto da 2 milioni e mezzo di euro, finanziato completamente dalla Regione Toscana, e che mira a dare un nuovo volto al parcheggio di via delle Tagliate. I lavori, dopo la gara, sono stati affidati alla ditta Del Debbio Spa di Lucca. Il progetto, come detto, prevede la riqualificazione dell’intera area. I posti auto diventeranno 503, ma la parte nord dell’area, all’occorrenza, potrà essere utilizzata nella suddivisione in un massimo di 92 stalli (13 metri per 6) per carovane di mezzi autoarticolati e ingombranti degli operatori del luna park o di altri eventi temporanei. Ci saranno poi 13 stalli per persone con disabilità, 7 per donne in gravidanza o famiglie con bambini piccoli, 10 posti moto, 7 colonnine ricarica e-bike, 1 rastrelliera biciclette, 4 posti (e due colonnine) per ricarica veicoli elettrici. La rivoluzione della zona prevede anche il restyling delle aree di verde pubblico con particolare riguardo al rapporto con il Cimitero monumentale di Sant’Anna e le sue vie di accesso: i filari di cipressi saranno ricostituiti (là dove le piante sono morte) con 49 nuovi esemplari; 46 nuovi tigli (o alberi di grande sviluppo) saranno piantati per ombreggiare il parcheggio. Tutta l’area sarà infine dotata di un nuovo impianto di illuminazione pubblica. I lavori sono stati affidati, adesso il cantiere è pronto a partire. Gli interventi dovrebbero concludersi a inizio 2027. Proprio lì vicino è presente anche il campo nomadi che, come annunciato dal sindaco Mario Pardini, tornerà nella disponibilità pubblica entro il 2027.