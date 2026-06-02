Vagli, quando la proposta è “volante”: il SI prima del lancio nel vuoto

VAGLI DI SOTTO - Richiesta di matrimonio di un ragazzo inglese alla sua compagna. Tante le attrazioni riattivate nel Comune. Puglia: "Nel 2027 concorrenza alla Versilia"

Tra le attrazioni turistiche della Garfagnana da alcuni giorni a Vagli ha ripreso vita il suggestivo “Volo dell’Angelo”, ma nella mattina del 2 giugno lo spettacolo vero a Vagli lo abbiamo vissuto per caso. Ci siamo trovati testimoni involontari di un’originale richiesta di matrimonio. Nessuno se lo aspettava, ma al momento di sganciare il tutto e lanciare nel vuoto una ragazza inglese, ecco la sorpresa: il suo ragazzo tira fuori dalla tasca l’anello, il brillante, per pronunciare la richiesta di matrimonio. Insolito lo scenario ed il momento, ma tradizionale la richiesta a suon di anello.

Evidentemente lei ha accettato ed entrambi ricorderanno per tutta la vita questo giorno: dopo di lei anche lui l’ha raggiunta alla postazione di arrivo per festeggiare insieme. A proposito della zip line, dopo anni di stop ha ripreso questa attività gestita da professionisti in grado di garantire efficienza e ottimi servizi turistici. Soddisfatto della ottima partenza e della nuova gestione anche il sindaco Mario Puglia che sta riattivando molte attrazioni turistiche nel suo Comune.