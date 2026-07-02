Anche Massa tra i siti contaminati “orfani” bonificati dalla Regione

Massa - C'è anche la Buca degli Sforza nel comune di Massa tra i sette siti contaminati definiti “orfani” che sono stati bonificati dalla Regione Toscana grazie a 35,000,000€ di risorse previste dal PNRR.

Le azioni della Regione, in accordo con i comuni attuatori, hanno consentito di riqualificare entro la scadenza del 30/6/2026 l’82,19% delle superfici interessate dagli interventi finanziati dalla Missione 2 componente 4 per la “Rivoluzione verde e transizione ecologica”. I siti individuati, definiti “orfani” perché il responsabile dell’inquinamento non ha provveduto o concluso le attività di bonifica, potranno dunque venire restituiti in sicurezza alla loro funzione ed essere reinseriti in un contesto naturale che valorizza l’intero territorio.

Per il sito della Buca degli Sforza l’intervento prevedeva la rimozione totale delle fonti di contaminazione primaria e secondaria costituite dai fanghi, dai riporti e dai terreni contaminati dai rifiuti industriali abbandonati tra gli anni ’60 e ’90. L’area, situata al confine tra Massa e Montignoso, verrà finalmente riportata al suo aspetto originale di lago costiero naturale.