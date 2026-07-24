Beach Soccer, Gian Simone Leonildi confermato delegato per la Toscana

BEACH SOCCER - Il viareggino Gian Simone Leonildi è stato confermato Delegato per la Toscana da parte della Lega Nazionale Dilettanti, dipartimento Beach Soccer, con lo scopo di divulgare e promuovere la disciplina.

In passato ha fatto parte della società del Viareggio Beach Soccer e attualmente è Team manager del Viareggio Calcio, dopo avere ricoperto in passato il ruolo alla Primavera della Fiorentina e alla Carrarese. L’allenatore del Viareggio Beach Soccer, Francesco Corosiniti ricopre il ruolo di Delegato del Dipartimento Beach Soccer L.N.D. per la Calabria.