Beach Soccer, Gian Simone Leonildi confermato delegato per la Toscana

Beach Soccer, Gian Simone Leonildi confermato delegato per la Toscana

Beach soccer Sport
Pubblicato il

Roy Lepore

di Roy Lepore

BEACH SOCCER - Il viareggino Gian Simone Leonildi è stato confermato Delegato per la Toscana da parte della Lega Nazionale Dilettanti, dipartimento Beach Soccer, con lo scopo di divulgare e promuovere la disciplina.

In passato ha fatto parte della società del Viareggio Beach Soccer e attualmente è Team manager del Viareggio Calcio, dopo avere ricoperto in passato il ruolo alla Primavera della Fiorentina e alla Carrarese. L’allenatore del Viareggio Beach Soccer, Francesco Corosiniti ricopre il ruolo di Delegato del Dipartimento Beach Soccer L.N.D. per la Calabria.