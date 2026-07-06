Beach soccer, l’U20 del Viareggio punta la Coppa Italia

BEACH SOCCER - Archiviata la prima parte di stagione con la conquista della Supercoppa italiana e la qualificazione alla Final Four scudetto, l'Ecoris Viareggio U20 torna in campo per dare l’assalto alla Coppa Italia, in programma da mercoledì a venerdì a Praia a Mare (Cosenza).

I giovani bianconeri hanno già vinto il trofeo nel 2023 e nel 2025, oltre ad aver raggiunto la finale nel 2024. La parentesi sulla sabbia calabresi inizierà però già domani, con il recupero della sfida del girone B di campionato contro la Lazio (fischio d’inizio alle 18.30). Un match ininfluente ai fini della classifica, considerato che la formazione guidata dalla coppia Marco Pacini-Lelio Biancalana è già certa del primo posto nel raggruppamento con 4 successi su 4 (sarà il Pisa l’avversario in semifinale, il 2 agosto a Scoglitti).

Da mercoledì spazio invece alla Coppa Italia, con l’Ecoris Viareggio che alle 20 debutterà contro la vincente di Napoli-We Beach Catania. In caso di successo, nella semifinale di giovedì alle 20 i bianconeri troverebbero una tra Sambenedettese, Icierre Lamezia e Genova. La finalissima si giocherà invece venerdì alle 21.

“Ci andiamo a giocare questa Coppa Italia pronti, carichi e con la testa giusta – assicura mister Pacini – Serviranno umiltà, spirito di sacrificio e tanta voglia di divertirsi, ma la regola principale per questa Under 20 è che bisogna avere sempre fame. Non molleremo un centimetro”.

Per la trasferta di Praia a Mare sono stati convocati i portieri Diridoni e Vignali e i giocatori di movimento Tofanelli, Minichino, Colombi, Pucci, Ghilarducci, Tomei, Bartoli, Santini, Vecoli e Barsottelli.