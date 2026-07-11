Droga, nel 2025 a Lucca aumenta il consumo di metanfetamina

PROVINCIA DI LUCCA - È quanto emerge dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze. In Toscana sequestrate oltre 2500 chili di cocaina, dietro soltanto alla Calabria

Aumenta il consumo di metamfetamina a Lucca. È quanto emerge dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze 2026, relativa ai dati del 2025. Un’incremento rispetto all’anno precedente che pone il territorio lucchesi in compagnia di altri capoluoghi italiani, come Cagliari, Roma, Biella, Merano e Rimini. La metodologia di rilevazione è quella “acque reflue”, che si basa sull’analisi dei residui delle sostanze nelle acque reflue urbane che confluiscono negli impianti di depurazione, consentendo di stimare quali e quante sostanze vengono assunte dalla popolazione.

Secondo le stime della relazione Firenze è una delle città dove si consuma più eroina, anche se il dato appare in diminuzione in tutte le città monitorate. E a Firenze è stato rilevato anche il maggior carico di fentanyl, anche se il dato viene attributi a un uso terapeutico della sostanza.

Un quadro che fotografa però anche altro. La Toscana si conferma uno dei principali snodi italiani per il traffico con cocaina. Il porto di Livorno è stato interessato da un maxi-sequestro di tonnellate di cocaina, evidenziando l’attenzione della Regione nel contrasto ai traffici illeciti internazionali. In tutto il territorio regionale, nel 2025, i chili di cocaina sequestrati sono stati 2.736, dietro soltanto alla Calabria a livello nazionale.