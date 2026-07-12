Festa per i due nuovi veicoli della Croce Verde

Viareggio - Dalla sindaca Grilli all'assessore regionale Marras, in tanti hanno partecipato al "battesimo" dei due nuovi mezzi donati all'associazione: ""Grazie a tutti coloro che sono stati presenti e che ci sono vicini da anni" ha dichiarato la presidente Carla Vivoli

La Croce Verde ha inaugurato due nuovi mezzi. La cerimonia si è tenuta nella sede distaccata di viale Europa alla presenza della sindaca Sara Grilli, accompagnata da alcuni esponenti della giunta viareggina, dell’assessore regionale Leonardo Marras e del sottosegretario alla presidenza della Regione Bernard Dika e del Presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci, oltre al presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini. I due mezzi inaugurati sono un monovolume a sette posti in grado di trasportare un passeggero con disabilità motorie e un veicolo multiuso a trazione integrale della Protezione Civile e dell’Antincendio boschivo. “Grazie a tutti coloro che sono stati presenti e che ci sono vicini da anni, ai viareggini per il costante aiuto – ha dichiarato la presidente Carla Vivoli – sono felice per quello che abbiamo costruito nel tempo, un ringraziamento lo rivolgo a tutti i volontari e ai dipendenti a chi ha permesso l’acquisto di questi mezzi”.