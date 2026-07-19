Festival Puccini negato, Bonuccelli: “Avvisata solo a poche ore dal debutto. Prima volta in 40 anni”

Festival Puccini negato, Bonuccelli: “Avvisata solo a poche ore dal debutto. Prima volta in 40 anni”

Cronaca Cultura e Spettacolo
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Redazione

di Redazione

VIAREGGIO - La giornalista dice la sua ai nostri microfoni dopo essersi vista negare l'accredito per l'edizione 2026 del Festival Puccini. L'Ordine dei Giornalisti della Toscana chiederà chiarimenti