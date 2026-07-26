Fulmini e pioggia, passata l’allerta arancione; adesso si aspetta il ritorno del caldo

TOSCANA - Una pioggia di fulmini su Mediavalle e Garfagnana, le rilevazioni ne hanno contati circa 3.400. Ma fortunatamente l'allerta arancione lanciata dalla Protezione Civile regionale si è chiusa senza troppi disagi a Lucca e Provincia.

La pioggia, desiderata ma anche temuta, è arrivata nelle prime ore di domenica mattina. 87 millimetri in meno di un’ora a Borgo a Mozzano, la zona più colpita, però la perturbazione fortunatamente non è stata di lunga durata. Gli interventi dei Vigili del Fuoco si sono limitati a qualche pianta e rami caduti in Mediavalle e alcuni allagamenti.

Passato il pericolo maltempo adesso si attende il ritorno del grande caldo anche in Toscana. Le previsioni del laboratorio regionale Lamma indicano già da martedì prossimo il rialzo delle temperature in Toscana meridionale. Una nuova ondata di calore che si farà sentire con più decisione il giorno successivo, quando si prevede che le temperature nelle pianure interne raggiungano i 35-36 gradi. Una situazione che non dovrebbe subire cambiamenti per tutta la prima decade di agosto.