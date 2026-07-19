Impianti sportivi Lunigiana: quasi due milioni di euro dalla Regione

LUNIGIANA - L'annuncio del consigliere Gianni Lorenzetti: cinque i comuni interessati

Quasi due milioni di euro. Per la precisione, oltre 1,7 milioni. È questa la cifra che la Regione Toscana ha messo sul tavolo per gli impianti sportivi della Lunigiana, nella provincia di Massa-Carrara. Ad annunciarlo è stato il consigliere regionale Gianni Lorenzetti, sottolineando come siano cinque gli interventi che saranno finanzianti, in cinque comuni: Zeri, Filattiera, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana e Comano. Rispettivamente si parla del Campo sportivo Chiesa di Rossano, Bocciodromo comunale di Filatteria, lo Stadio Mario Calani, l’impianto natatorio Villasport “Cirelli” e la palestra comunale di Comano del centro sportivo “La Tana”. Tutte opere comprese tra i 340mila e i 360mila euro.

“Sono soddisfatto – commenta Gianni Lorenzetti – che la Regione Toscana abbia finanziato ben 5 interventi nella nostra provincia. Un risultato importante che conferma l’attenzione verso la Lunigiana”. “Garantire strutture sportive moderne e sicure – conclude il consigliere apuano – significa offrire opportunità ai giovani e sostegno alle associazioni”.