Incendio in corso a Malbacco

Incendio in corso a Malbacco

Cronaca
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di Redazione

SERAVEZZA - Una colonna di fumo si è alzata dai boschi sulle montagne che circondano il paese del Comune di Seravezza. Decollato da Lucca l'elicottero della Anti Incendi Boschivi Toscana.

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)