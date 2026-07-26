La Boheme di Scola torna ad incantare il Gran Teatro Puccini

Torre del Lago Puccini - Grande successo per la prima della Boheme, che torna in scena sulle rive del lago con l'allestimento targato Ettore Scola ripreso da Marco Scola di Mambro. A dominare la scena il Rodolfo di Vittorio Grigolo e la Mimì di Mariangela Sicilia.

Prima di grande fascino al 72° Festival Pucciniano di Torre del Lago, dove sabato sera è andata in scena La Bohème, uno dei capolavori più amati di Giacomo Puccini. Sulle sponde del lago che ispirò il Maestro, il dramma dei giovani artisti parigini ha ritrovato tutta la sua forza emotiva, conquistando un pubblico partecipe che ha salutato la rappresentazione con lunghi e calorosi applausi.

A dominare la scena sono stati Vittorio Grigolo, intenso e generoso nel ruolo del poeta Rodolfo, e Mariangela Sicilia, protagonista di una Mimì di rara sensibilità. Il soprano ha saputo restituire con eleganza e profonda intensità la dolcezza e la fragilità del personaggio, emozionando il pubblico soprattutto nei momenti più intimi e nel commovente epilogo dell’opera. Molto applaudita anche Olga Peretyatko, una Musetta affascinante e brillante, capace di coniugare eleganza scenica e brillantezza vocale, mentre Massimo Cavalletti ha dato vita a un Marcello autorevole e partecipe, delineando con efficacia il legame di amicizia che unisce i protagonisti della Bohème. A fare da cornice a una serata di grande teatro è stata la storica regia di Ettore Scola, ripresa da Marco Scola Di Mambro, un allestimento che conserva intatta la sua forza narrativa e il suo taglio cinematografico, accompagnando lo spettatore con delicatezza nel racconto di una giovinezza vissuta tra sogni, speranze e inevitabili disillusioni. In riva al lago, nel luogo che Puccini scelse come casa e rifugio creativo, La Bohème continua così a parlare al cuore del pubblico con la sua poesia senza tempo, ricordando come l’amore, l’amicizia e la fragilità dell’esistenza siano temi universali che, a oltre un secolo dalla sua prima rappresentazione, conservano intatta la loro capacità di commuovere. Una serata di grande musica e di autentica emozione, che conferma ancora una volta il Festival Pucciniano come uno dei luoghi privilegiati dove vivere la magia dell’opera.