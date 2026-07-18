Nasce una nuova realtà di pallavolo femminile: la GhiviVolley Piano di Coreglia

PALLAVOLO - Militerà con due squadre nei campionati interprovinciali Under 19 e Seconda Divisione. A guidare le due compagini sarà coach Alessandro Nelli, allenatore di comprovato valore e con molti anni di esperienza nel settore.

È stata presentata la GhiviVolley Piano di Coreglia: una realtà di pallavolo femminile che, a partire dalla stagione agonistica 2026-27, militerà con due squadre nei campionati interprovinciali Under 19 e Seconda Divisione.

Alla conferenza stampa di presentazione, introdotta dal Presidente della Misericordia di Piano di Coreglia Sergio Tardelli, sono intervenuti il Presidente del GhiviVolley Piano di Coreglia Lorenzo Martini, il Sindaco del Comune di Coreglia Antelminelli Marco Remaschi e il Consigliere Regionale Vittorio Salotti. Presenti inoltre l’Amministrazione Comunale, le atlete della società e numerosi cittadini e appassionati. A guidare le due compagini sarà coach Alessandro Nelli, allenatore di comprovato valore e con molti anni di esperienza nel settore. Circa 25 le atlete tesserate che inizieranno questa stagione sportiva, dividendosi chi tra Under 19 e Seconda Divisione, chi (le over) solo Seconda Divisione.

“Contiamo con il tempo di crescere il nostro numero di iscritte – ha dichiarato il Presidente Martini -. Il nostro obiettivo è di poter disputare un giorno campionati sempre più importanti per valorizzare la meravigliosa struttura che ci ospita a Ghivizzano e raggiungere un buon valore tecnico nella zona. Ringrazio coach Alessandro Nelli, al quale auguro un buon lavoro sul campo, e il Comune di Coreglia Antelminelli per l’entusiasmo dimostrato verso il nostro progetto ”.

“Come Amministrazione Comunale – ha detto il Sindaco del Comune di Coreglia Antelminelli Marco Remaschi – siamo orgogliosi di presentare questa nuova società sportiva che porterà sicuramente alto il nome del nostro territorio sui campi di tutta la Toscana e contribuirà a rendere sempre più vivo e attrattivo il Palazzetto dello Sport di Ghivizzano avvicinando tifosi e appassionati a questo sport. Alla dirigenza, al coach e a tutte le atlete va il nostro più grande in bocca al lupo per questa splendida avventura”.

Al termine dell’evento la società GhiviVolley Piano di Coreglia ha voluto offrire ai presenti un piccolo rinfresco.