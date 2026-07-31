Parte dalla Versiliana il nuovo progetto politico di Marco Rizzo

PIETRASANTA - Dopo avere incassato il sostegno di quasi tutti i dirigenti, i coordinatori territoriali e gli iscritti di Democrazia Sovrana e Popolare, è nato il Comitato Costituente della Toscana a sostegno di Marco Rizzo. Primo appuntamento pubblico per la nuova realtà politica in via di costruzione all'incontro al Caffè della Versiliana di lunedì 3 agosto.

Di seguito il comunicato stampa del Comitato Costituente della Toscana a sostegno di Marco Rizzo:

La Toscana apre una nuova fase politica. La quasi totalità dei dirigenti, dei coordinatori territoriali e degli iscritti di Democrazia Sovrana e Popolare ha scelto di proseguire il proprio percorso politico al fianco di Marco Rizzo, condividendone la visione e il progetto per il futuro.

Da questa scelta nasce il Comitato Costituente della Toscana, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una nuova realtà politica che rimetta al centro la sovranità nazionale, la sicurezza dei cittadini, il controllo dell’immigrazione, la tutela del lavoro, della produzione e degli interessi dell’Italia, per un’Italia del domani capace di affrontare con determinazione le sfide del presente e del futuro.

Il primo appuntamento pubblico sarà lunedì 3 agosto alle ore 18:30, in occasione della presenza di Marco Rizzo al Festival La Versiliana, a Marina di Pietrasanta. L’incontro rappresenterà il punto di partenza di un percorso costituente che, nelle prossime settimane, coinvolgerà l’intero territorio regionale attraverso iniziative e momenti di confronto aperti a cittadini, amministratori, associazioni e a tutti coloro che condividono questo progetto.

«La scelta compiuta in Toscana dimostra la volontà di costruire un progetto politico nuovo, serio e credibile, fondato su idee chiare e su una presenza concreta nei territori. Vogliamo riportare al centro della politica la difesa della sovranità nazionale, la sicurezza dei cittadini, il controllo dell’immigrazione, la tutela del lavoro e delle produzioni italiane. È il momento di guardare avanti e di lavorare, insieme a Marco Rizzo, per dare vita a una forza politica capace di rappresentare chi oggi non si riconosce più nelle vecchie logiche della politica italiana.»

Il Comitato Costituente toscano avvia così il proprio percorso, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una proposta politica radicata nei territori e aperta a tutti coloro che vogliono impegnarsi per il futuro dell’Italia.