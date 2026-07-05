Ponte al Pino, stop ai treni: “E’ un’emergenza nazionale, verificate gli orari”

Dal 6 al 9 luglio disagi alla circolazione tra Firenze Campo di Marte e Rifredi. Coinvolte linee da tutta la Regione

Saranno coinvolte tutte le linee della Toscana dirette verso Firenze dai lavori al Ponte di Pino. I lavori al cavalcaferrovia sospenderà la circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi tra il 6 e il 9 luglio, con i treni che potranno subire modifiche di orario (anche con anticipo di partenza) e cancellazioni parziali o totali. Disagi che costringeranno i pendolari e i turisti, dalla provincia di Lucca come da quella di Pisa e Livorno, a verificare con precisione gli orari dei treni. Il ponte di Pino a Firenze ha 140 anni e va sostituito.

“Si tratta di un’emergenza nazionale – commenta il presidente Eugenio Giani – messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Abbiamo raccomandato a tutti coloro che possono di fare Smart working, chi non può e si sposterà da tutte le linee della toscana verso Firenze dovrà controllare gli orari dei treni. Saranno giorni di grande difficoltà”