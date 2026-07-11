Riccardo Bergamini festeggia i 50 anni: nuova sfida in Nepal e il Gonfalone d’Argento

Per l'alpinista lucchese la massima onorificenza del Consiglio regionale della Toscana e una nuova spedizione

Una nuova sfida per festeggiare il traguardo dei 50 anni, e non solo. È quella che si prepara ad affrontare l’alpinista lucchese Riccardo Bergamini, che in autunno tornerà in Nepal per tentare la salita di una montagna di oltre 7mila metri. L’ennesima spedizione dopo anni di imprese sulle grandi montagne del mondo, tra Ottomila scalati senza l’ausilio di ossigeno supplementare e salite che hanno portato Bergamini a raggiungere vette mai conquistate prima. La prossima spedizione himalayana avrà anche un importante valore solidale. In collaborazione con Sergio Pirozzi, allenatore di calcio ed ex sindaco di Amatrice, Bergamini sosterrà una scuola e un orfanotrofio di Kathmandu che accolgono bambini rimasti senza famiglia dopo il terremoto del 2015.

L’appuntamento con i 50 coincide però con un altro risultato prestigioso nella carriera del lucchese: l’assegnazione del Gonfalone d’Argento, la massima onorificenza del Consiglio regionale della Toscana, conferita a personalità che si sono distinte per il proprio valore a livello nazionale e internazionale. In autunno, infine, prevista l’uscita del suo terzo libro, dedicato alla spedizione di “Cima Italia”, realizzata in Pakistan nell’agosto 2025.