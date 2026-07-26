Rischio temporali: diramata l’allerta meteo gialla su Piana e Versilia

Rischio temporali: diramata l’allerta meteo gialla su Piana e Versilia

Cronaca
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di Redazione

PROVINCIA DI LUCCA - La Regione Toscana ha diramato un'allerta meteo gialla per il rischio temporali che, dalla mezzanotte di domenica al mezzogiorno di lunedì, interesserà quasi tutte le aree vicine alla costa, tra cui anche la Piana di Lucca e la Versilia, mentre dovrebbe essere risparmiata la Valle del Serchio.