Sanità digitale, Montramito centro di innovazione per il 118

MASSAROSA - Il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika è arrivato in visita all'azienda "Gruppo Informatico", leader nel settore, alla vigilia della digitalizzazione completa del 118 della ASL Toscana Centro

Dietro alla gestione informatica delle emergenze e delle urgenze in campo sanitario ci sono i software di un’azienda che ha sede nel Comune di Massarosa, la “Gruppo Informatico”. Dopo aver digitalizzato integralmente i servizi 118 e poi 116-117 della Regione Veneto, sta per lanciare in questi giorni la digitalizzazione del 118 della Asl Toscana Centro. E anche per questo il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, Bernard Dika, è arrivato in visita a Montramito, nella sede dell’azienda, nella mattinata di venerdì 10 luglio.

“Gruppo informatico”, che impiega circa 60 persone, ha cominciato a lavorare sull’emergenza sanitaria circa quarant’anni fa, diventando una delle principali realtà italiane in questo settore.

“Ho visitato questa realtà insieme ai direttori delle centrali operative del 118 delle Asl Toscana Centro, Nord Ovest e Sud Est e al referente regionale per la sanità nelle maxi emergenze Piero Paolini”, ha detto Bernard Dika. “Gruppo Informatico ha permesso alla nostra sanità di efficientarsi, innovarsi e essere un punto di riferimento per tutta Italia. Dobbiamo continuare in tal senso e non fermarci perché lo merita la difesa della Sanità pubblica, che ha bisogno di essere sempre migliore, sempre più all’avanguardia e anche di razionalizzare i servizi risparmiando laddove è possibile grazie all’intelligenza artificiale, grazie alla tecnologia che può e deve aiutare gli esseri umani, in particolare i tanti volontari. Questo gruppo aiuta anche le associazioni di volontariato a essere parte del sistema sanitario, a essere un’unica squadra, la squadra della Toscana. Poi si può chiamare ASL, associazione o 118, ma siamo la Toscana che cerca di salvare le vite umane e aiutare le persone a risolvere i problemi di salute. Quindi davvero sono molto contento e ringrazio questa realtà imprenditoriale, il gruppo informatico, per tutto ciò che ha fatto e per continuare a portare innovazione in Toscana”, ha concluso Dika.

“Abbiamo cominciato a lavorare sull’emergenza urgenza sanitaria quarant’anni fa, prima che esistesse il 118”, ha spiegato il fondatore e amministratore di “Gruppo Informatico”, Filippo Pizza. Oggi siamo una realtà solida che, in Versilia, occupa una sessantina di persone in progetti di sviluppo tecnologico che ci hanno visto impegnati anche in altre regioni italiane, come per esempio in Veneto”.

Sono oltre 600 i clienti che hanno utilizzato, o utilizzano ancora, i software di Gruppo Informatico. L’azienda ha oggi un fatturato annuo di circa 8 milioni di euro.