Sovraffollamento carceri, la Regione “striglia” Persiani

MASSA - Massa è il quinto carcere in Toscana per sovraffollamento. Dopo un sopralluogo, l’assessora Nardini ha scritto al sindaco per sollecitare l'istituzione del Garante comunale dei detenuti.

Secondo i dati del Ministero della Giustizia, a fronte di una capienza di 177 posti, i detenuti attualmente presenti sono 303. Nella graduatoria dei penitenziari più “sovraffollati” della Toscana, dunque Massa è al quinto posto dopo Sollicciano, Prato, Porto Azzurro e San Gimignano”. Partendo da questi dati, dopo un sopralluogo sul posto, l’assessora regionale Alessandra Nardini ha preso carta e penna per sollecitare il sindaco Francesco Persiani a fare in modo che il suo comune provveda a istituire il Garante dei detenuti. Secondo Nardini il carcere di massa soffre infatti un “sovraffollamento critico”. A mo’ di esempio l’assessora cita “la riconversione di alcune camere detentive in celle triple che non garantisce il minimo di 3 metri quadri a persona previsti dalla Corte Europea dei Diritti Umani”. Di qui l’invito all’amministrazione comunale a procedere con l’istituzione del garante: “Così – conclude Nardini – potremo collaborare efficacemente e nell’esclusivo interesse delle persone detenute”