Stop al caldo record, arriva la tregua

Dopo il picco delle temperature di questa ondata di calore che sta andando avanti ormai dal 9 luglio e, raggiunto sabato con punte fino a 40°C o, le temperature in Toscana iniziano lievemente a calare.

Secondo le previsioni del Consorzio Lamma, il caldo sarà intenso fino a lunedì, da martedì inizieranno a calare le massime, ma il netto cambio della massa d’aria (diventerà più secca) sarà mercoledì, con la fine di questa importante ondata di calore e temperature che si riporteranno attorno alla media e che probabilmente si manterranno stabili fino a fine mese.