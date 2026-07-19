Stop al caldo record, arriva la tregua

Stop al caldo record, arriva la tregua

Cronaca
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Redazione

di Redazione

Dopo il picco delle temperature di questa ondata di calore che sta andando avanti ormai dal 9 luglio e, raggiunto sabato con punte fino a 40°C o, le temperature in Toscana iniziano lievemente a calare.

Secondo le previsioni del Consorzio Lamma, il caldo sarà intenso fino a lunedì, da martedì inizieranno a calare le massime, ma il netto cambio della massa d’aria (diventerà più secca) sarà mercoledì, con la fine di questa importante ondata di calore e temperature che si riporteranno attorno alla media e che probabilmente si manterranno stabili fino a fine mese.