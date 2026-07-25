Toscana, domenica da allerta arancione per i temporali

TOSCANA - Le forti piogge inizieranno dalle province di Lucca e Massa-Carrara fin dalle prime ore della notte tra sabato e domenica, per poi estendersi al resto della Regione. Le ore critiche da mezzanotte alle 14

Una saccatura depressionaria sulla penisola iberica attiva un flusso di correnti sciroccali sul Mediterraneo centrale e quindi anche sull’Italia. A tale saccatura è associata una linea di instabilità che interesserà la Toscana dalla tarda serata di oggi, sabato 25 luglio, con temporali anche forti a iniziare dalle zone nord occidentali.

PIOGGIA: Dalle prime ore della notte tra sabato e domenica precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità, a partire dalle zone nord occidentali e in estensione al resto della regione tra la notte e le prime ore del mattino. Nel corso della mattina tendenza a variabilità sulle zone di nord ovest in estensione graduale al resto della regione con fenomeni più sparsi e intermittenti. Nel pomeriggio fenomeni temporaleschi sparsi si ripresenteranno più frequenti, specie sulle zone centro settentrionali. Cumulati medi intorno a 15-20 mm, localmente superiori in particolare sulle aree di più piccole dimensioni. Cumulati massimi fino a 60-80 mm più probabili sulle zone centro settentrionali e su quelle interne meridionali. Cumulati massimi localmente superiori sul nord ovest e sull’Aretino. Intensità orarie fino a 40-70 mm/h.

TEMPORALI: Dalle prime ore della prossima notte (tra sabato e domenica) possibili temporali forti a partire dalle zone di nord ovest e in estensione al resto della regione tra la notte e le prime ore del mattino. Nel corso della mattina tendenza a fenomeni più sparsi a partire dalle zone di nord ovest e in estensione graduale al resto della regione. Nel pomeriggio saranno nuovamente più frequenti temporali sparsi, specie sulle zone centro settentrionali. Nel corso dei temporali saranno possibili forti raffiche di vento e grandinate.