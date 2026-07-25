Toscana, domenica da allerta arancione per i temporali

Allerta arancione

Toscana, domenica da allerta arancione per i temporali

Cronaca
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Redazione

di Redazione

TOSCANA - Le forti piogge inizieranno dalle province di Lucca e Massa-Carrara fin dalle prime ore della notte tra sabato e domenica, per poi estendersi al resto della Regione. Le ore critiche da mezzanotte alle 14

Allerta arancione

Una saccatura depressionaria sulla penisola iberica attiva un flusso di correnti sciroccali sul Mediterraneo centrale e quindi anche sull’Italia. A tale saccatura è associata una linea di instabilità che interesserà la Toscana dalla tarda serata di oggi, sabato 25 luglio, con temporali anche forti a iniziare dalle zone nord occidentali.

PIOGGIA: Dalle prime ore della notte tra sabato e domenica precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità, a partire dalle zone nord occidentali e in estensione al resto della regione tra la notte e le prime ore del mattino. Nel corso della mattina tendenza a variabilità sulle zone di nord ovest in estensione graduale al resto della regione con fenomeni più sparsi e intermittenti. Nel pomeriggio fenomeni temporaleschi sparsi si ripresenteranno più frequenti, specie sulle zone centro settentrionali. Cumulati medi intorno a 15-20 mm, localmente superiori in particolare sulle aree di più piccole dimensioni. Cumulati massimi fino a 60-80 mm più probabili sulle zone centro settentrionali e su quelle interne meridionali. Cumulati massimi localmente superiori sul nord ovest e sull’Aretino. Intensità orarie fino a 40-70 mm/h.

TEMPORALI: Dalle prime ore della prossima notte (tra sabato e domenica) possibili temporali forti a partire dalle zone di nord ovest e in estensione al resto della regione tra la notte e le prime ore del mattino. Nel corso della mattina tendenza a fenomeni più sparsi a partire dalle zone di nord ovest e in estensione graduale al resto della regione. Nel pomeriggio saranno nuovamente più frequenti temporali sparsi, specie sulle zone centro settentrionali. Nel corso dei temporali saranno possibili forti raffiche di vento e grandinate.

 