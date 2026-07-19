Vagli, terminati i lavori degli spazi di accesso al lago

VAGLI SOTTO - Sulle sponde del lago di Vagli sono stati ultimati i lavori di realizzazione degli spazi di accesso al lago, messi a disposizione gratuitamente per coloro che intendo prendere il sole e apprezzare il refrigerio delle acque fresche del torrente Edron.

Per combattere il sole battente l’amministrazione comunale ha posizionato anche questi ombrelloni che sono a disposizione gratuita di tutti: Puglia 1

In questi giorni è in fase di conclusione il recupero di una vecchia mulattiera che collegava Chiari a Vagli Sotto dove è da sempre presente questa bellissima “maestaina” dedicata a Sant’Antonio a conferma del forte legame con il mondo della pastorizia.

L’opera verrà completata con l’accesso alla storica “via dell’amore” che gira intorno al paese vecchio di Vagli Sotto