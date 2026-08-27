Commissariata la Fondazione Toscana Spettacolo. Giani: “Tempi brevi per la nuova nomina”

Toscana - Il Presidente della Regione ha annunciato l’indicazione del commissario a stretto giro, confermando la notizia del commissariamento.

La Fondazione Toscana Spettacolo è stata commissariata. Lo ha confermato il presidente della Regione Eugenio Giani spiegando che il nome della nuova guida dell’ente, che finanzia compagnie, festival e teatri in tutta la Toscana, sarà indicato a stretto giro. Il commissariamento arriva dopo i rilievi della Corte dei Conti ma anche per quelle che lo stesso governatore ha definito «specifiche vicende relative alla Fondazione»