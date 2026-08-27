Eccellenza Toscana 2026-2027: calendario completo e campi da gioco dei gironi A e B

CALCIO ECCELLENZA - Pubblicato il calendario dell’Eccellenza Toscana per la stagione 2026-2027. Tutte le partite dei gironi A e B, dalla prima all’ultima giornata di andata, con date, sfide in programma e l’elenco completo degli stadi
È online il calendario dell’Eccellenza Toscana 2026-2027, con le partite dei gironi A e B, programmate dalla prima giornata di andata del 13 settembre. Nell’articolo sono disponibili il programma completo giornata per giornata, con date e incontri, e l’elenco degli stadi e dei campi da gioco di tutte le società partecipanti.
Eccellenza Toscana – Girone A
1ª giornata – 13 settembre 2026
-
Castelnuovo Garfagnana Us – Fratres Perignano 2019
-
Fucecchio A.S.D. – Camaiore Calcio Ssd Arl
-
Lampo Meridien 1919 Asd – Real Forte Querceta Srl
-
Mobilieri Ponsacco – Belvedere Calcio
-
Pietrasanta – Art. Ind. Larcianese
-
San Giuliano F.C. – Sporting Cecina 1929
-
Tuttocuoio 1957 S.M. Srl – Zenith Prato
-
Viareggio Calcio M.P.S.C. – Real Cerretese A.S.D.
2ª giornata – 20 settembre 2026
-
Art. Ind. Larcianese – Lampo Meridien 1919 Asd
-
Belvedere Calcio – San Giuliano F.C.
-
Camaiore Calcio Ssd Arl – Tuttocuoio 1957 S.M. Srl
-
Fratres Perignano 2019 – Fucecchio A.S.D.
-
Real Cerretese A.S.D. – Mobilieri Ponsacco
-
Real Forte Querceta Srl – Viareggio Calcio M.P.S.C.
-
Sporting Cecina 1929 – Castelnuovo Garfagnana Us
-
Zenith Prato – Pietrasanta
3ª giornata – 27 settembre 2026
-
Castelnuovo Garfagnana Us – Zenith Prato
-
Fratres Perignano 2019 – Camaiore Calcio Ssd Arl
-
Fucecchio A.S.D. – Art. Ind. Larcianese
-
Lampo Meridien 1919 Asd – Belvedere Calcio
-
Mobilieri Ponsacco – Sporting Cecina 1929
-
Pietrasanta – Real Cerretese A.S.D.
-
Tuttocuoio 1957 S.M. Srl – Real Forte Querceta Srl
-
Viareggio Calcio M.P.S.C. – San Giuliano F.C.
4ª giornata – 4 ottobre 2026
-
Art. Ind. Larcianese – Tuttocuoio 1957 S.M. Srl
-
Belvedere Calcio – Viareggio Calcio M.P.S.C.
-
Camaiore Calcio Ssd Arl – Castelnuovo Garfagnana Us
-
Real Cerretese A.S.D. – Lampo Meridien 1919 Asd
-
Real Forte Querceta Srl – Pietrasanta
-
San Giuliano F.C. – Mobilieri Ponsacco
-
Sporting Cecina 1929 – Fratres Perignano 2019
-
Zenith Prato – Fucecchio A.S.D.
5ª giornata – 11 ottobre 2026
-
Camaiore Calcio Ssd Arl – Zenith Prato
-
Castelnuovo Garfagnana Us – Real Forte Querceta Srl
-
Fratres Perignano 2019 – Art. Ind. Larcianese
-
Fucecchio A.S.D. – Real Cerretese A.S.D.
-
Lampo Meridien 1919 Asd – Mobilieri Ponsacco
-
Pietrasanta – San Giuliano F.C.
-
Tuttocuoio 1957 S.M. Srl – Belvedere Calcio
-
Viareggio Calcio M.P.S.C. – Sporting Cecina 1929
6ª giornata – 18 ottobre 2026
-
Art. Ind. Larcianese – Castelnuovo Garfagnana Us
-
Belvedere Calcio – Pietrasanta
-
Mobilieri Ponsacco – Viareggio Calcio M.P.S.C.
-
Real Cerretese A.S.D. – Tuttocuoio 1957 S.M. Srl
-
Real Forte Querceta Srl – Fucecchio A.S.D.
-
San Giuliano F.C. – Lampo Meridien 1919 Asd
-
Sporting Cecina 1929 – Camaiore Calcio Ssd Arl
-
Zenith Prato – Fratres Perignano 2019
7ª giornata – 25 ottobre 2026
-
Camaiore Calcio Ssd Arl – Real Forte Querceta Srl
-
Castelnuovo Garfagnana Us – Belvedere Calcio
-
Fratres Perignano 2019 – Real Cerretese A.S.D.
-
Fucecchio A.S.D. – San Giuliano F.C.
-
Lampo Meridien 1919 Asd – Sporting Cecina 1929
-
Pietrasanta – Viareggio Calcio M.P.S.C.
-
Tuttocuoio 1957 S.M. Srl – Mobilieri Ponsacco
-
Zenith Prato – Art. Ind. Larcianese
8ª giornata – 1 novembre 2026
-
Art. Ind. Larcianese – Camaiore Calcio Ssd Arl
-
Belvedere Calcio – Fucecchio A.S.D.
-
Mobilieri Ponsacco – Pietrasanta
-
Real Cerretese A.S.D. – Castelnuovo Garfagnana Us
-
Real Forte Querceta Srl – Fratres Perignano 2019
-
San Giuliano F.C. – Tuttocuoio 1957 S.M. Srl
-
Sporting Cecina 1929 – Zenith Prato
-
Viareggio Calcio M.P.S.C. – Lampo Meridien 1919 Asd
9ª giornata – 8 novembre 2026
-
Art. Ind. Larcianese – Real Forte Querceta Srl
-
Camaiore Calcio Ssd Arl – Belvedere Calcio
-
Castelnuovo Garfagnana Us – Mobilieri Ponsacco
-
Fratres Perignano 2019 – San Giuliano F.C.
-
Fucecchio A.S.D. – Viareggio Calcio M.P.S.C.
-
Pietrasanta – Sporting Cecina 1929
-
Tuttocuoio 1957 S.M. Srl – Lampo Meridien 1919 Asd
-
Zenith Prato – Real Cerretese A.S.D.
10ª giornata – 15 novembre 2026
-
Belvedere Calcio – Fratres Perignano 2019
-
Lampo Meridien 1919 Asd – Pietrasanta
-
Mobilieri Ponsacco – Fucecchio A.S.D.
-
Real Cerretese A.S.D. – Camaiore Calcio Ssd Arl
-
Real Forte Querceta Srl – Zenith Prato
-
San Giuliano F.C. – Castelnuovo Garfagnana Us
-
Sporting Cecina 1929 – Art. Ind. Larcianese
-
Viareggio Calcio M.P.S.C. – Tuttocuoio 1957 S.M. Srl
11ª giornata – 22 novembre 2026
-
Art. Ind. Larcianese – Belvedere Calcio
-
Camaiore Calcio Ssd Arl – Mobilieri Ponsacco
-
Castelnuovo Garfagnana Us – Lampo Meridien 1919 Asd
-
Fratres Perignano 2019 – Viareggio Calcio M.P.S.C.
-
Fucecchio A.S.D. – Pietrasanta
-
Real Forte Querceta Srl – Real Cerretese A.S.D.
-
Tuttocuoio 1957 S.M. Srl – Sporting Cecina 1929
-
Zenith Prato – San Giuliano F.C.
12ª giornata – 29 novembre 2026
-
Belvedere Calcio – Zenith Prato
-
Lampo Meridien 1919 Asd – Fucecchio A.S.D.
-
Mobilieri Ponsacco – Fratres Perignano 2019
-
Pietrasanta – Tuttocuoio 1957 S.M. Srl
-
Real Cerretese A.S.D. – Art. Ind. Larcianese
-
San Giuliano F.C. – Camaiore Calcio Ssd Arl
-
Sporting Cecina 1929 – Real Forte Querceta Srl
-
Viareggio Calcio M.P.S.C. – Castelnuovo Garfagnana Us
13ª giornata – 6 dicembre 2026
-
Art. Ind. Larcianese – San Giuliano F.C.
-
Camaiore Calcio Ssd Arl – Viareggio Calcio M.P.S.C.
-
Castelnuovo Garfagnana Us – Pietrasanta
-
Fratres Perignano 2019 – Lampo Meridien 1919 Asd
-
Fucecchio A.S.D. – Tuttocuoio 1957 S.M. Srl
-
Real Cerretese A.S.D. – Sporting Cecina 1929
-
Real Forte Querceta Srl – Belvedere Calcio
-
Zenith Prato – Mobilieri Ponsacco
14ª giornata – 13 dicembre 2026
-
Belvedere Calcio – Sporting Cecina 1929
-
Fucecchio A.S.D. – Castelnuovo Garfagnana Us
-
Lampo Meridien 1919 Asd – Zenith Prato
-
Mobilieri Ponsacco – Real Forte Querceta Srl
-
Pietrasanta – Camaiore Calcio Ssd Arl
-
San Giuliano F.C. – Real Cerretese A.S.D.
-
Tuttocuoio 1957 S.M. Srl – Fratres Perignano 2019
-
Viareggio Calcio M.P.S.C. – Art. Ind. Larcianese
15ª giornata – 20 dicembre 2026
-
Art. Ind. Larcianese – Mobilieri Ponsacco
-
Camaiore Calcio Ssd Arl – Lampo Meridien 1919 Asd
-
Castelnuovo Garfagnana Us – Tuttocuoio 1957 S.M. Srl
-
Fratres Perignano 2019 – Pietrasanta
-
Real Cerretese A.S.D. – Belvedere Calcio
-
Real Forte Querceta Srl – San Giuliano F.C.
-
Sporting Cecina 1929 – Fucecchio A.S.D.
-
Zenith Prato – Viareggio Calcio M.P.S.C.
I campi del Girone A di Eccellenza Toscana
|Società
|Denominazione
|Località
|Indirizzo
|Castelnuovo Garfagnana Us
|Nardini A. E.A.
|Castelnuovo Garfagnana
|Via Valmira 1
|Fucecchio A.S.D.
|Corsini F.
|Fucecchio
|Viale B. Buozzi
|Lampo Meridien 1919 Asd
|I Giardinetti
|Lamporecchio
|Via Matteotti
|Mobilieri Ponsacco
|Ponsacco
|Ponsacco
|Via della Rimembranza 32
|Pietrasanta
|XIX Settembre
|Pietrasanta
|Piazza G. Matteotti
|San Giuliano F.C.
|Bui G.
|San Giuliano Terme
|Via Dinucci
|Tuttocuoio 1957 S.M. Srl
|Leporaia
|Ponte a Egola – San Miniato
|Via N. Sauro
|Viareggio Calcio M.P.S.C.
|Viareggio C.le dei Pini S.D.
|Viareggio
|Via Trento 32
|Art. Ind. Larcianese
|Cei I.
|Larciano
|Via Francesco Ferrucci 431
|Belvedere Calcio
|Corte degli Ulivi
|Roselle – Grosseto
|Via dello Sbirro, km 2,5
|Camaiore Calcio Ssd Arl
|Camaiore Stadio
|Camaiore
|Via dello Stadio 12
|Fratres Perignano 2019
|Matteoli M.
|Perignano
|Via del Risorgimento 1
|Real Cerretese A.S.D.
|Strulli
|Monsummano Terme
|Via XXV Aprile 129/131
|Real Forte Querceta Srl
|Necchi Balloni
|Forte dei Marmi
|Via XX Settembre 91
|Sporting Cecina 1929
|Rossetti L. E.A.
|Cecina
|Via Puccini 5
|Zenith Prato
|Chiavacci
|Prato
|Via del Purgatorio 81/A
Eccellenza Toscana – Girone B
1ª giornata – 13 settembre 2026
-
Antella 99 A.S.D. – Figline 1965
-
Castiglionese A.S.D. – Poggibonsi S.R.L.
-
Colligiana – Sansovino Srl
-
Montespertoli – Audax Rufina
-
Sangiovannese 1927 – Barberino Tavarnelle
-
Sestese Calcio Ssd Arl – Lastrigiana
-
Signa 1914 A.D. – Baldaccio Bruni
-
V. Mazzola Siena – Asta 1965 Ssd A Rl
2ª giornata – 20 settembre 2026
-
Asta 1965 Ssd A Rl – Castiglionese A.S.D.
-
Audax Rufina – Antella 99 A.S.D.
-
Baldaccio Bruni – Sestese Calcio Ssd Arl
-
Barberino Tavarnelle – Colligiana
-
Figline 1965 – Signa 1914 A.D.
-
Lastrigiana – V. Mazzola Siena
-
Poggibonsi S.R.L. – Sangiovannese 1927
-
Sansovino Srl – Montespertoli
3ª giornata – 27 settembre 2026
-
Antella 99 A.S.D. – Baldaccio Bruni
-
Barberino Tavarnelle – Poggibonsi S.R.L.
-
Colligiana – Audax Rufina
-
Montespertoli – Figline 1965
-
Sangiovannese 1927 – Sansovino Srl
-
Sestese Calcio Ssd Arl – Asta 1965 Ssd A Rl
-
Signa 1914 A.D. – Lastrigiana
-
V. Mazzola Siena – Castiglionese A.S.D.
4ª giornata – 4 ottobre 2026
-
Asta 1965 Ssd A Rl – Signa 1914 A.D.
-
Audax Rufina – Sangiovannese 1927
-
Baldaccio Bruni – Montespertoli
-
Castiglionese A.S.D. – Sestese Calcio Ssd Arl
-
Figline 1965 – Colligiana
-
Lastrigiana – Antella 99 A.S.D.
-
Poggibonsi S.R.L. – V. Mazzola Siena
-
Sansovino Srl – Barberino Tavarnelle
5ª giornata – 11 ottobre 2026
-
Antella 99 A.S.D. – Castiglionese A.S.D.
-
Barberino Tavarnelle – Figline 1965
-
Colligiana – Lastrigiana
-
Montespertoli – Asta 1965 Ssd A Rl
-
Sangiovannese 1927 – Baldaccio Bruni
-
Sansovino Srl – Audax Rufina
-
Sestese Calcio Ssd Arl – Poggibonsi S.R.L.
-
Signa 1914 A.D. – V. Mazzola Siena
6ª giornata – 18 ottobre 2026
-
Asta 1965 Ssd A Rl – Antella 99 A.S.D.
-
Audax Rufina – Barberino Tavarnelle
-
Baldaccio Bruni – Colligiana
-
Castiglionese A.S.D. – Signa 1914 A.D.
-
Figline 1965 – Sangiovannese 1927
-
Lastrigiana – Montespertoli
-
Poggibonsi S.R.L. – Sansovino Srl
-
V. Mazzola Siena – Sestese Calcio Ssd Arl
7ª giornata – 25 ottobre 2026
-
Antella 99 A.S.D. – Sestese Calcio Ssd Arl
-
Audax Rufina – Figline 1965
-
Barberino Tavarnelle – Lastrigiana
-
Colligiana – Castiglionese A.S.D.
-
Montespertoli – V. Mazzola Siena
-
Sangiovannese 1927 – Asta 1965 Ssd A Rl
-
Sansovino Srl – Baldaccio Bruni
-
Signa 1914 A.D. – Poggibonsi S.R.L.
8ª giornata – 1 novembre 2026
-
Asta 1965 Ssd A Rl – Colligiana
-
Baldaccio Bruni – Barberino Tavarnelle
-
Castiglionese A.S.D. – Montespertoli
-
Figline 1965 – Sansovino Srl
-
Lastrigiana – Sangiovannese 1927
-
Poggibonsi S.R.L. – Audax Rufina
-
Sestese Calcio Ssd Arl – Signa 1914 A.D.
-
V. Mazzola Siena – Antella 99 A.S.D.
9ª giornata – 8 novembre 2026
-
Antella 99 A.S.D. – Poggibonsi S.R.L.
-
Audax Rufina – Lastrigiana
-
Barberino Tavarnelle – Castiglionese A.S.D.
-
Colligiana – Sestese Calcio Ssd Arl
-
Figline 1965 – Baldaccio Bruni
-
Montespertoli – Signa 1914 A.D.
-
Sangiovannese 1927 – V. Mazzola Siena
-
Sansovino Srl – Asta 1965 Ssd A Rl
10ª giornata – 15 novembre 2026
-
Asta 1965 Ssd A Rl – Barberino Tavarnelle
-
Baldaccio Bruni – Audax Rufina
-
Castiglionese A.S.D. – Sangiovannese 1927
-
Lastrigiana – Sansovino Srl
-
Poggibonsi S.R.L. – Figline 1965
-
Sestese Calcio Ssd Arl – Montespertoli
-
Signa 1914 A.D. – Antella 99 A.S.D.
-
V. Mazzola Siena – Colligiana
11ª giornata – 22 novembre 2026
-
Audax Rufina – Castiglionese A.S.D.
-
Baldaccio Bruni – Lastrigiana
-
Barberino Tavarnelle – Sestese Calcio Ssd Arl
-
Colligiana – Antella 99 A.S.D.
-
Figline 1965 – Asta 1965 Ssd A Rl
-
Montespertoli – Poggibonsi S.R.L.
-
Sangiovannese 1927 – Signa 1914 A.D.
-
Sansovino Srl – V. Mazzola Siena
12ª giornata – 29 novembre 2026
-
Antella 99 A.S.D. – Montespertoli
-
Asta 1965 Ssd A Rl – Audax Rufina
-
Castiglionese A.S.D. – Sansovino Srl
-
Lastrigiana – Figline 1965
-
Poggibonsi S.R.L. – Baldaccio Bruni
-
Sestese Calcio Ssd Arl – Sangiovannese 1927
-
Signa 1914 A.D. – Colligiana
-
V. Mazzola Siena – Barberino Tavarnelle
13ª giornata – 6 dicembre 2026
-
Audax Rufina – V. Mazzola Siena
-
Baldaccio Bruni – Asta 1965 Ssd A Rl
-
Barberino Tavarnelle – Signa 1914 A.D.
-
Colligiana – Montespertoli
-
Figline 1965 – Castiglionese A.S.D.
-
Lastrigiana – Poggibonsi S.R.L.
-
Sangiovannese 1927 – Antella 99 A.S.D.
-
Sansovino Srl – Sestese Calcio Ssd Arl
14ª giornata – 13 dicembre 2026
-
Antella 99 A.S.D. – Sansovino Srl
-
Asta 1965 Ssd A Rl – Poggibonsi S.R.L.
-
Castiglionese A.S.D. – Lastrigiana
-
Colligiana – Sangiovannese 1927
-
Montespertoli – Barberino Tavarnelle
-
Sestese Calcio Ssd Arl – Figline 1965
-
Signa 1914 A.D. – Audax Rufina
-
V. Mazzola Siena – Baldaccio Bruni
15ª giornata – 20 dicembre 2026
-
Audax Rufina – Sestese Calcio Ssd Arl
-
Baldaccio Bruni – Castiglionese A.S.D.
-
Barberino Tavarnelle – Antella 99 A.S.D.
-
Figline 1965 – V. Mazzola Siena
-
Lastrigiana – Asta 1965 Ssd A Rl
-
Poggibonsi S.R.L. – Colligiana
-
Sangiovannese 1927 – Montespertoli
-
Sansovino Srl – Signa 1914 A.D.
I campi del Girone B di Eccellenza Toscana
|Società
|Denominazione
|Località
|Indirizzo
|Antella 99 A.S.D.
|Pazzagli E.A.
|Bagno a Ripoli
|Via Belmonte 35
|Castiglionese A.S.D.
|Faralli E. E.A.
|Castiglion Fiorentino
|Via Val di Chio 75
|Colligiana
|Manni G.
|Colle Val d’Elsa
|Via Liguria 3
|Montespertoli
|Marconcini Marco – Comunale Molino del Ponte
|Molino del Ponte
|Via Volterrana Nord
|Sangiovannese 1927
|Fedini V.
|San Giovanni Valdarno
|Piazza Arduino Casprini
|Sestese Calcio Ssd Arl
|Torrini E.A.
|Sesto Fiorentino
|Piazza Bagnolet 2
|Signa 1914 A.D.
|Stadio del Bisenzio
|Signa
|Via dello Stadio 35
|V. Mazzola Siena
|Ceccarelli Bruno E.A.
|Cerchiaia
|Strada di Cerchiaia
|Asta 1965 Ssd A Rl
|Taverne d’Arbia
|Taverne d’Arbia
|Via Principale 8
|Audax Rufina
|Bresci F. E.A.
|Rufina
|Piazza Fabiani 4
|Baldaccio Bruni
|Zanchi
|Anghiari
|Via Martiri della Libbia
|Barberino Tavarnelle
|Frosali L. E.A.
|Barberino Val d’Elsa
|Via Ugo Foscolo 2
|Figline 1965
|Astori D.
|Rignano sull’Arno
|Via Roma 19
|Lastrigiana
|Lastra a Signa
|Lastra a Signa
|Via dello Stadio
|Poggibonsi S.R.L.
|Lotti
|Poggibonsi
|Viale Marconi 105
|Sansovino Srl
|Le Fonti
|Monte San Savino
|Via Fiorentina 8B