Eccellenza Toscana 2026-2027: calendario completo e campi da gioco dei gironi A e B

Eccellenza Toscana

Eccellenza Toscana 2026-2027: calendario completo e campi da gioco dei gironi A e B

Calcio Sport
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Redazione

di Redazione

CALCIO ECCELLENZA - Pubblicato il calendario dell’Eccellenza Toscana per la stagione 2026-2027. Tutte le partite dei gironi A e B, dalla prima all’ultima giornata di andata, con date, sfide in programma e l’elenco completo degli stadi

Eccellenza Toscana

È online il calendario dell’Eccellenza Toscana 2026-2027, con le partite dei gironi A e B, programmate dalla prima giornata di andata del 13 settembre. Nell’articolo sono disponibili il programma completo giornata per giornata, con date e incontri, e l’elenco degli stadi e dei campi da gioco di tutte le società partecipanti.

Eccellenza Toscana – Girone A

1ª giornata – 13 settembre 2026

  • Castelnuovo Garfagnana Us – Fratres Perignano 2019

  • Fucecchio A.S.D. – Camaiore Calcio Ssd Arl

  • Lampo Meridien 1919 Asd – Real Forte Querceta Srl

  • Mobilieri Ponsacco – Belvedere Calcio

  • Pietrasanta – Art. Ind. Larcianese

  • San Giuliano F.C. – Sporting Cecina 1929

  • Tuttocuoio 1957 S.M. Srl – Zenith Prato

  • Viareggio Calcio M.P.S.C. – Real Cerretese A.S.D.

2ª giornata – 20 settembre 2026

  • Art. Ind. Larcianese – Lampo Meridien 1919 Asd

  • Belvedere Calcio – San Giuliano F.C.

  • Camaiore Calcio Ssd Arl – Tuttocuoio 1957 S.M. Srl

  • Fratres Perignano 2019 – Fucecchio A.S.D.

  • Real Cerretese A.S.D. – Mobilieri Ponsacco

  • Real Forte Querceta Srl – Viareggio Calcio M.P.S.C.

  • Sporting Cecina 1929 – Castelnuovo Garfagnana Us

  • Zenith Prato – Pietrasanta

3ª giornata – 27 settembre 2026

  • Castelnuovo Garfagnana Us – Zenith Prato

  • Fratres Perignano 2019 – Camaiore Calcio Ssd Arl

  • Fucecchio A.S.D. – Art. Ind. Larcianese

  • Lampo Meridien 1919 Asd – Belvedere Calcio

  • Mobilieri Ponsacco – Sporting Cecina 1929

  • Pietrasanta – Real Cerretese A.S.D.

  • Tuttocuoio 1957 S.M. Srl – Real Forte Querceta Srl

  • Viareggio Calcio M.P.S.C. – San Giuliano F.C.

4ª giornata – 4 ottobre 2026

  • Art. Ind. Larcianese – Tuttocuoio 1957 S.M. Srl

  • Belvedere Calcio – Viareggio Calcio M.P.S.C.

  • Camaiore Calcio Ssd Arl – Castelnuovo Garfagnana Us

  • Real Cerretese A.S.D. – Lampo Meridien 1919 Asd

  • Real Forte Querceta Srl – Pietrasanta

  • San Giuliano F.C. – Mobilieri Ponsacco

  • Sporting Cecina 1929 – Fratres Perignano 2019

  • Zenith Prato – Fucecchio A.S.D.

5ª giornata – 11 ottobre 2026

  • Camaiore Calcio Ssd Arl – Zenith Prato

  • Castelnuovo Garfagnana Us – Real Forte Querceta Srl

  • Fratres Perignano 2019 – Art. Ind. Larcianese

  • Fucecchio A.S.D. – Real Cerretese A.S.D.

  • Lampo Meridien 1919 Asd – Mobilieri Ponsacco

  • Pietrasanta – San Giuliano F.C.

  • Tuttocuoio 1957 S.M. Srl – Belvedere Calcio

  • Viareggio Calcio M.P.S.C. – Sporting Cecina 1929

6ª giornata – 18 ottobre 2026

  • Art. Ind. Larcianese – Castelnuovo Garfagnana Us

  • Belvedere Calcio – Pietrasanta

  • Mobilieri Ponsacco – Viareggio Calcio M.P.S.C.

  • Real Cerretese A.S.D. – Tuttocuoio 1957 S.M. Srl

  • Real Forte Querceta Srl – Fucecchio A.S.D.

  • San Giuliano F.C. – Lampo Meridien 1919 Asd

  • Sporting Cecina 1929 – Camaiore Calcio Ssd Arl

  • Zenith Prato – Fratres Perignano 2019

7ª giornata – 25 ottobre 2026

  • Camaiore Calcio Ssd Arl – Real Forte Querceta Srl

  • Castelnuovo Garfagnana Us – Belvedere Calcio

  • Fratres Perignano 2019 – Real Cerretese A.S.D.

  • Fucecchio A.S.D. – San Giuliano F.C.

  • Lampo Meridien 1919 Asd – Sporting Cecina 1929

  • Pietrasanta – Viareggio Calcio M.P.S.C.

  • Tuttocuoio 1957 S.M. Srl – Mobilieri Ponsacco

  • Zenith Prato – Art. Ind. Larcianese

8ª giornata – 1 novembre 2026

  • Art. Ind. Larcianese – Camaiore Calcio Ssd Arl

  • Belvedere Calcio – Fucecchio A.S.D.

  • Mobilieri Ponsacco – Pietrasanta

  • Real Cerretese A.S.D. – Castelnuovo Garfagnana Us

  • Real Forte Querceta Srl – Fratres Perignano 2019

  • San Giuliano F.C. – Tuttocuoio 1957 S.M. Srl

  • Sporting Cecina 1929 – Zenith Prato

  • Viareggio Calcio M.P.S.C. – Lampo Meridien 1919 Asd

9ª giornata – 8 novembre 2026

  • Art. Ind. Larcianese – Real Forte Querceta Srl

  • Camaiore Calcio Ssd Arl – Belvedere Calcio

  • Castelnuovo Garfagnana Us – Mobilieri Ponsacco

  • Fratres Perignano 2019 – San Giuliano F.C.

  • Fucecchio A.S.D. – Viareggio Calcio M.P.S.C.

  • Pietrasanta – Sporting Cecina 1929

  • Tuttocuoio 1957 S.M. Srl – Lampo Meridien 1919 Asd

  • Zenith Prato – Real Cerretese A.S.D.

10ª giornata – 15 novembre 2026

  • Belvedere Calcio – Fratres Perignano 2019

  • Lampo Meridien 1919 Asd – Pietrasanta

  • Mobilieri Ponsacco – Fucecchio A.S.D.

  • Real Cerretese A.S.D. – Camaiore Calcio Ssd Arl

  • Real Forte Querceta Srl – Zenith Prato

  • San Giuliano F.C. – Castelnuovo Garfagnana Us

  • Sporting Cecina 1929 – Art. Ind. Larcianese

  • Viareggio Calcio M.P.S.C. – Tuttocuoio 1957 S.M. Srl

11ª giornata – 22 novembre 2026

  • Art. Ind. Larcianese – Belvedere Calcio

  • Camaiore Calcio Ssd Arl – Mobilieri Ponsacco

  • Castelnuovo Garfagnana Us – Lampo Meridien 1919 Asd

  • Fratres Perignano 2019 – Viareggio Calcio M.P.S.C.

  • Fucecchio A.S.D. – Pietrasanta

  • Real Forte Querceta Srl – Real Cerretese A.S.D.

  • Tuttocuoio 1957 S.M. Srl – Sporting Cecina 1929

  • Zenith Prato – San Giuliano F.C.

12ª giornata – 29 novembre 2026

  • Belvedere Calcio – Zenith Prato

  • Lampo Meridien 1919 Asd – Fucecchio A.S.D.

  • Mobilieri Ponsacco – Fratres Perignano 2019

  • Pietrasanta – Tuttocuoio 1957 S.M. Srl

  • Real Cerretese A.S.D. – Art. Ind. Larcianese

  • San Giuliano F.C. – Camaiore Calcio Ssd Arl

  • Sporting Cecina 1929 – Real Forte Querceta Srl

  • Viareggio Calcio M.P.S.C. – Castelnuovo Garfagnana Us

13ª giornata – 6 dicembre 2026

  • Art. Ind. Larcianese – San Giuliano F.C.

  • Camaiore Calcio Ssd Arl – Viareggio Calcio M.P.S.C.

  • Castelnuovo Garfagnana Us – Pietrasanta

  • Fratres Perignano 2019 – Lampo Meridien 1919 Asd

  • Fucecchio A.S.D. – Tuttocuoio 1957 S.M. Srl

  • Real Cerretese A.S.D. – Sporting Cecina 1929

  • Real Forte Querceta Srl – Belvedere Calcio

  • Zenith Prato – Mobilieri Ponsacco

14ª giornata – 13 dicembre 2026

  • Belvedere Calcio – Sporting Cecina 1929

  • Fucecchio A.S.D. – Castelnuovo Garfagnana Us

  • Lampo Meridien 1919 Asd – Zenith Prato

  • Mobilieri Ponsacco – Real Forte Querceta Srl

  • Pietrasanta – Camaiore Calcio Ssd Arl

  • San Giuliano F.C. – Real Cerretese A.S.D.

  • Tuttocuoio 1957 S.M. Srl – Fratres Perignano 2019

  • Viareggio Calcio M.P.S.C. – Art. Ind. Larcianese

15ª giornata – 20 dicembre 2026

  • Art. Ind. Larcianese – Mobilieri Ponsacco

  • Camaiore Calcio Ssd Arl – Lampo Meridien 1919 Asd

  • Castelnuovo Garfagnana Us – Tuttocuoio 1957 S.M. Srl

  • Fratres Perignano 2019 – Pietrasanta

  • Real Cerretese A.S.D. – Belvedere Calcio

  • Real Forte Querceta Srl – San Giuliano F.C.

  • Sporting Cecina 1929 – Fucecchio A.S.D.

  • Zenith Prato – Viareggio Calcio M.P.S.C.

I campi del Girone A di Eccellenza Toscana

Società Denominazione Località Indirizzo
Castelnuovo Garfagnana Us Nardini A. E.A. Castelnuovo Garfagnana Via Valmira 1
Fucecchio A.S.D. Corsini F. Fucecchio Viale B. Buozzi
Lampo Meridien 1919 Asd I Giardinetti Lamporecchio Via Matteotti
Mobilieri Ponsacco Ponsacco Ponsacco Via della Rimembranza 32
Pietrasanta XIX Settembre Pietrasanta Piazza G. Matteotti
San Giuliano F.C. Bui G. San Giuliano Terme Via Dinucci
Tuttocuoio 1957 S.M. Srl Leporaia Ponte a Egola – San Miniato Via N. Sauro
Viareggio Calcio M.P.S.C. Viareggio C.le dei Pini S.D. Viareggio Via Trento 32
Art. Ind. Larcianese Cei I. Larciano Via Francesco Ferrucci 431
Belvedere Calcio Corte degli Ulivi Roselle – Grosseto Via dello Sbirro, km 2,5
Camaiore Calcio Ssd Arl Camaiore Stadio Camaiore Via dello Stadio 12
Fratres Perignano 2019 Matteoli M. Perignano Via del Risorgimento 1
Real Cerretese A.S.D. Strulli Monsummano Terme Via XXV Aprile 129/131
Real Forte Querceta Srl Necchi Balloni Forte dei Marmi Via XX Settembre 91
Sporting Cecina 1929 Rossetti L. E.A. Cecina Via Puccini 5
Zenith Prato Chiavacci Prato Via del Purgatorio 81/A

Eccellenza Toscana – Girone B

1ª giornata – 13 settembre 2026

  • Antella 99 A.S.D. – Figline 1965

  • Castiglionese A.S.D. – Poggibonsi S.R.L.

  • Colligiana – Sansovino Srl

  • Montespertoli – Audax Rufina

  • Sangiovannese 1927 – Barberino Tavarnelle

  • Sestese Calcio Ssd Arl – Lastrigiana

  • Signa 1914 A.D. – Baldaccio Bruni

  • V. Mazzola Siena – Asta 1965 Ssd A Rl

2ª giornata – 20 settembre 2026

  • Asta 1965 Ssd A Rl – Castiglionese A.S.D.

  • Audax Rufina – Antella 99 A.S.D.

  • Baldaccio Bruni – Sestese Calcio Ssd Arl

  • Barberino Tavarnelle – Colligiana

  • Figline 1965 – Signa 1914 A.D.

  • Lastrigiana – V. Mazzola Siena

  • Poggibonsi S.R.L. – Sangiovannese 1927

  • Sansovino Srl – Montespertoli

3ª giornata – 27 settembre 2026

  • Antella 99 A.S.D. – Baldaccio Bruni

  • Barberino Tavarnelle – Poggibonsi S.R.L.

  • Colligiana – Audax Rufina

  • Montespertoli – Figline 1965

  • Sangiovannese 1927 – Sansovino Srl

  • Sestese Calcio Ssd Arl – Asta 1965 Ssd A Rl

  • Signa 1914 A.D. – Lastrigiana

  • V. Mazzola Siena – Castiglionese A.S.D.

4ª giornata – 4 ottobre 2026

  • Asta 1965 Ssd A Rl – Signa 1914 A.D.

  • Audax Rufina – Sangiovannese 1927

  • Baldaccio Bruni – Montespertoli

  • Castiglionese A.S.D. – Sestese Calcio Ssd Arl

  • Figline 1965 – Colligiana

  • Lastrigiana – Antella 99 A.S.D.

  • Poggibonsi S.R.L. – V. Mazzola Siena

  • Sansovino Srl – Barberino Tavarnelle

5ª giornata – 11 ottobre 2026

  • Antella 99 A.S.D. – Castiglionese A.S.D.

  • Barberino Tavarnelle – Figline 1965

  • Colligiana – Lastrigiana

  • Montespertoli – Asta 1965 Ssd A Rl

  • Sangiovannese 1927 – Baldaccio Bruni

  • Sansovino Srl – Audax Rufina

  • Sestese Calcio Ssd Arl – Poggibonsi S.R.L.

  • Signa 1914 A.D. – V. Mazzola Siena

6ª giornata – 18 ottobre 2026

  • Asta 1965 Ssd A Rl – Antella 99 A.S.D.

  • Audax Rufina – Barberino Tavarnelle

  • Baldaccio Bruni – Colligiana

  • Castiglionese A.S.D. – Signa 1914 A.D.

  • Figline 1965 – Sangiovannese 1927

  • Lastrigiana – Montespertoli

  • Poggibonsi S.R.L. – Sansovino Srl

  • V. Mazzola Siena – Sestese Calcio Ssd Arl

7ª giornata – 25 ottobre 2026

  • Antella 99 A.S.D. – Sestese Calcio Ssd Arl

  • Audax Rufina – Figline 1965

  • Barberino Tavarnelle – Lastrigiana

  • Colligiana – Castiglionese A.S.D.

  • Montespertoli – V. Mazzola Siena

  • Sangiovannese 1927 – Asta 1965 Ssd A Rl

  • Sansovino Srl – Baldaccio Bruni

  • Signa 1914 A.D. – Poggibonsi S.R.L.

8ª giornata – 1 novembre 2026

  • Asta 1965 Ssd A Rl – Colligiana

  • Baldaccio Bruni – Barberino Tavarnelle

  • Castiglionese A.S.D. – Montespertoli

  • Figline 1965 – Sansovino Srl

  • Lastrigiana – Sangiovannese 1927

  • Poggibonsi S.R.L. – Audax Rufina

  • Sestese Calcio Ssd Arl – Signa 1914 A.D.

  • V. Mazzola Siena – Antella 99 A.S.D.

9ª giornata – 8 novembre 2026

  • Antella 99 A.S.D. – Poggibonsi S.R.L.

  • Audax Rufina – Lastrigiana

  • Barberino Tavarnelle – Castiglionese A.S.D.

  • Colligiana – Sestese Calcio Ssd Arl

  • Figline 1965 – Baldaccio Bruni

  • Montespertoli – Signa 1914 A.D.

  • Sangiovannese 1927 – V. Mazzola Siena

  • Sansovino Srl – Asta 1965 Ssd A Rl

10ª giornata – 15 novembre 2026

  • Asta 1965 Ssd A Rl – Barberino Tavarnelle

  • Baldaccio Bruni – Audax Rufina

  • Castiglionese A.S.D. – Sangiovannese 1927

  • Lastrigiana – Sansovino Srl

  • Poggibonsi S.R.L. – Figline 1965

  • Sestese Calcio Ssd Arl – Montespertoli

  • Signa 1914 A.D. – Antella 99 A.S.D.

  • V. Mazzola Siena – Colligiana

11ª giornata – 22 novembre 2026

  • Audax Rufina – Castiglionese A.S.D.

  • Baldaccio Bruni – Lastrigiana

  • Barberino Tavarnelle – Sestese Calcio Ssd Arl

  • Colligiana – Antella 99 A.S.D.

  • Figline 1965 – Asta 1965 Ssd A Rl

  • Montespertoli – Poggibonsi S.R.L.

  • Sangiovannese 1927 – Signa 1914 A.D.

  • Sansovino Srl – V. Mazzola Siena

12ª giornata – 29 novembre 2026

  • Antella 99 A.S.D. – Montespertoli

  • Asta 1965 Ssd A Rl – Audax Rufina

  • Castiglionese A.S.D. – Sansovino Srl

  • Lastrigiana – Figline 1965

  • Poggibonsi S.R.L. – Baldaccio Bruni

  • Sestese Calcio Ssd Arl – Sangiovannese 1927

  • Signa 1914 A.D. – Colligiana

  • V. Mazzola Siena – Barberino Tavarnelle

13ª giornata – 6 dicembre 2026

  • Audax Rufina – V. Mazzola Siena

  • Baldaccio Bruni – Asta 1965 Ssd A Rl

  • Barberino Tavarnelle – Signa 1914 A.D.

  • Colligiana – Montespertoli

  • Figline 1965 – Castiglionese A.S.D.

  • Lastrigiana – Poggibonsi S.R.L.

  • Sangiovannese 1927 – Antella 99 A.S.D.

  • Sansovino Srl – Sestese Calcio Ssd Arl

14ª giornata – 13 dicembre 2026

  • Antella 99 A.S.D. – Sansovino Srl

  • Asta 1965 Ssd A Rl – Poggibonsi S.R.L.

  • Castiglionese A.S.D. – Lastrigiana

  • Colligiana – Sangiovannese 1927

  • Montespertoli – Barberino Tavarnelle

  • Sestese Calcio Ssd Arl – Figline 1965

  • Signa 1914 A.D. – Audax Rufina

  • V. Mazzola Siena – Baldaccio Bruni

15ª giornata – 20 dicembre 2026

  • Audax Rufina – Sestese Calcio Ssd Arl

  • Baldaccio Bruni – Castiglionese A.S.D.

  • Barberino Tavarnelle – Antella 99 A.S.D.

  • Figline 1965 – V. Mazzola Siena

  • Lastrigiana – Asta 1965 Ssd A Rl

  • Poggibonsi S.R.L. – Colligiana

  • Sangiovannese 1927 – Montespertoli

  • Sansovino Srl – Signa 1914 A.D.

I campi del Girone B di Eccellenza Toscana

Società Denominazione Località Indirizzo
Antella 99 A.S.D. Pazzagli E.A. Bagno a Ripoli Via Belmonte 35
Castiglionese A.S.D. Faralli E. E.A. Castiglion Fiorentino Via Val di Chio 75
Colligiana Manni G. Colle Val d’Elsa Via Liguria 3
Montespertoli Marconcini Marco – Comunale Molino del Ponte Molino del Ponte Via Volterrana Nord
Sangiovannese 1927 Fedini V. San Giovanni Valdarno Piazza Arduino Casprini
Sestese Calcio Ssd Arl Torrini E.A. Sesto Fiorentino Piazza Bagnolet 2
Signa 1914 A.D. Stadio del Bisenzio Signa Via dello Stadio 35
V. Mazzola Siena Ceccarelli Bruno E.A. Cerchiaia Strada di Cerchiaia
Asta 1965 Ssd A Rl Taverne d’Arbia Taverne d’Arbia Via Principale 8
Audax Rufina Bresci F. E.A. Rufina Piazza Fabiani 4
Baldaccio Bruni Zanchi Anghiari Via Martiri della Libbia
Barberino Tavarnelle Frosali L. E.A. Barberino Val d’Elsa Via Ugo Foscolo 2
Figline 1965 Astori D. Rignano sull’Arno Via Roma 19
Lastrigiana Lastra a Signa Lastra a Signa Via dello Stadio
Poggibonsi S.R.L. Lotti Poggibonsi Viale Marconi 105
Sansovino Srl Le Fonti Monte San Savino Via Fiorentina 8B