Giornalismo in lutto: è morto Simone Fortuna

FIRENZE - Aveva 68 anni. Ha lavorato per la Nazione e per la redazione di Firenze di Repubblica

Lutto per il mondo del giornalismo: è morto all’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze il giornalista Simone Fortuna, 68 anni, che aveva cominciato come redattore delle pagine della cultura e degli spettacoli a “La Nazione”, arrivando poi ad essere responsabile delle pagine dello stesso settore di Repubblica, a Firenze. Ne hanno dato notizia l’Associazione Stampa Toscana e Ordine regionale dei giornalisti della Toscana per bocca dei presidenti Sandro Bennucci e Giampaolo Marchini. Un perdita che arriva a meno di 48 ore di distanza da quella di Stefano Marcelli. Tra i messaggi di cordiglio anche quello del presidente della Toscana Eugenio Giani.

Simona Fortuna ha raccontato, tra le tante cose, le gesta di Michael Jackson, David Bowie, Madonna nel suo tour italiano del 1987, ma anche la Firenze della new wave degli anni Ottanta, con i nascenti Litfiba. Nel 1988 passò alla neonata redazione fiorentina di “Repubblica” che lasciò nel 2016.