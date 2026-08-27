In Toscana 113 milioni di euro alla difesa del suolo

Firenze - Ci sono opere sui canali Carraia e Sassaia a Massarosa, il monitoraggio della frana a Seravezza e la sistemazione del Rio di Santa Maria a Pietrasanta. Ma le risorse servono anche per progettare la sistemazione del Carrione. Lo stanziamento record è per la frana a Minucciano

113milioni di euro. A tanto ammontano gli investimenti e i finanziamenti di opere già in corso che la Regione Toscana ha destinato alla messa in sicurezza del territorio. Solo il Documento operativo per la difesa del suolo 2026, il Dods, ha stanziato un tesoretto da circa 28 milioni di euro su 46 interventi. Tra quelli più importanti la sistemazione del canale Carraia e l’adeguamento del Sassaia a Massarosa, il monitoraggio della frana a Seravezza e la mitigazione del rischio idraulico sul Rio di Santa Maria a Pietrasanta. In terra apuana si investe sulla progettazione della manutenzione straordinaria della sponda destra del Carrione e sul Lago di Porta mentre Minucciano si aggiudica lo stanziamento record della Toscana settentrionale con quasi 2 milioni di euro per la frana tra Carpinelli, Albiano e Sermezzana. Agli stanziamenti del Dods si aggiungono 60 milioni di euro provenienti dal PNRR, per interventi che si sono conclusi al 30 giugno 2026, e altri 25 milioni arrivati dal Piano Nazionale 2025 per un totale di 113 milioni destinati alla difesa del suolo tra 2026 e 2027.