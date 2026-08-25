Incendi boschivi, nasce ’Aib-Wind’: il meteo in Toscana arriva anche dove non c’è campo

Incendi boschivi, nasce ’Aib-Wind’: il meteo in Toscana arriva anche dove non c’è campo

Cronaca
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di Redazione

L'applicazione è stata illustrata nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dalla sindaca della Metrocittà Sara Funaro.

Poter acquisire rapidamente informazioni meteorologiche previste in qualsiasi punto del territorio regionale, selezionandolo sulla mappa, utilizzando la geolocalizzazione o inserendo manualmente latitudine e longitudine. È ciò che consente una nuova app sperimentale sviluppata dal Consorzio Lamma-Cnr a supporto delle attività antincendi boschivi della Regione Toscana.

L’applicazione nasce da un’esigenza concreta rappresentata dagli operatori Aib-Antincendi boschivi e potrebbe risultare particolarmente importante quando le squadre impegnate sul campo si trovano in aree prive di copertura dati.