Incendi boschivi, nasce ’Aib-Wind’: il meteo in Toscana arriva anche dove non c’è campo

L'applicazione è stata illustrata nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dalla sindaca della Metrocittà Sara Funaro.
Poter acquisire rapidamente informazioni meteorologiche previste in qualsiasi punto del territorio regionale, selezionandolo sulla mappa, utilizzando la geolocalizzazione o inserendo manualmente latitudine e longitudine. È ciò che consente una nuova app sperimentale sviluppata dal Consorzio Lamma-Cnr a supporto delle attività antincendi boschivi della Regione Toscana.
L’applicazione nasce da un’esigenza concreta rappresentata dagli operatori Aib-Antincendi boschivi e potrebbe risultare particolarmente importante quando le squadre impegnate sul campo si trovano in aree prive di copertura dati.