Licciana Nardi, tentato furto e furto aggravato: arrestati tre giovani

LICCIANA NARDI - I carabinieri hanno fermato due uomini e una donna, tutti di origine romena e senza fissa dimora, che avevano cercato di introdursi in una farmacia. Nell’auto con targa francese trovati contanti, 148 pacchetti di sigarette, un televisore e arnesi da scasso: la merce sarebbe legata a due furti messi a segno nella stessa notte

Sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato e tentato furto in concorso tre giovani, due uomini e una donna, tutti nati tra il 2006 e il 2007, sorpresi dai carabinieri dopo un tentativo di intrusione in una farmacia di Masero, nel comune di Licciana Nardi.

L’intervento è scattato nella notte del 24 agosto, dopo la segnalazione di un cittadino alla centrale operativa del 112. L’uomo aveva notato tre persone mentre tentavano di introdursi nella farmacia e le aveva poi viste allontanarsi a bordo di un’auto con targa francese, fornendo ai militari una descrizione utile per le ricerche.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Albiano Magra e dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pontremoli. Poco distante dall’esercizio commerciale, i militari hanno individuato e controllato un veicolo corrispondente a quello segnalato.

A bordo si trovavano tre persone di origine romena, due nate nel 2007 e una nel 2006, senza fissa dimora. Durante la perquisizione personale e dell’auto, i carabinieri hanno rinvenuto un televisore, circa 1.700 euro in contanti tra banconote e monete, 148 pacchetti di sigarette di diverse marche, alcune lattine di bibite e strumenti ritenuti utili allo scasso.

Gli accertamenti successivi avrebbero consentito di ricondurre denaro e merce a due furti commessi nella stessa notte a Licciana Nardi: uno ai danni di un bar-pasticceria e l’altro in un circolo Endas. In entrambi i casi, secondo quanto riferito dall’Arma, sarebbero state forzate le porte d’ingresso.

I tre sono stati accompagnati negli uffici della compagnia carabinieri di Pontremoli e arrestati. Su disposizione del pubblico ministero della Procura di Massa, sono stati inizialmente trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Nell’udienza del 25 agosto, il tribunale di Massa ha convalidato gli arresti e disposto per tutti la custodia cautelare in carcere.

La refurtiva recuperata sarà restituita ai legittimi proprietari.