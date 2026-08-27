Torna la Notte Bianca: musica fino alle 2; attesi in oltre 60mila

LUCCA - Sabato (29 agosto) torna l'attesa manifestazione in città che giunge alla sua 13esima edizione: festa a partire dalle 18; ecco tutte le informazioni su eventi e divieti.

Si è quasi conclusa l’attesa per la Notte Bianca di Lucca, che sabato 29 agosto torna con l’edizione numero 13 della sua storia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Le ordinanze

L’evento è regolato come ogni anno da alcune ordinanze in materia di sosta, deroghe per la musica e somministrazione di cibi e alimenti. A tale proposito questa mattina (giovedì) si è svolta a Palazzo Sani, la conferenza stampa di presentazione delle misure di sicurezza e logistiche legate all’evento che come ogni anno impegna tantissime componenti vista la sua complessità. L’amministrazione comunale, partner importante per l’evento che richiama migliaia di persone nel centro storico di Lucca, ha raccolto le richieste pervenute dalla Questura di Lucca e ha così riproposto quelle misure che solitamente accompagnano un appuntamento di tale portata. Sarà quindi fatto divieto di vendere e somministrare alimenti e bevande in contenitori rigidi (metallo e/o vetro) – con unica eccezione consentita per la somministrazione al tavolo – per tutti gli esercizi che si trovino nel centro storico dalle 18 di sabato fino alle 6 di domenica. Divieto anche di detenzione, ovvero sia non sarà nemmeno possibile per le persone introdurre in centro storico contenitori di vetro e/o metallo dalle 21 del sabato fino alle 6 della domenica. Ultima limitazione per la vendita di tutte le bevande alcoliche, anche per quelle inferiore al 21% del volume, sempre per le attività del centro storico dalle 2 fino alle 6 della domenica. I divieti in questione valgono anche per i venditori ambulanti autorizzati a sostare nelle aree indicate dall’ordinanza. Così come per le precedenti edizioni, la deroga acustica avrà valore invece fino alle 2, con limiti di decibel che variano a seconda del fatto che la musica sia diffusa in ambienti interni o esterni. Decibel massimi che sono suddivisi anche in due diverse fasce orarie: la prima dalle 18 alle 24, l’altra (con limiti più bassi) dalle 24 alle 2. Si ricorda come la deroga acustica fino alle 2 sia valida solo per le attività che nelle settimane scorse abbiano fatto formale richiesta a Confcommercio per essere inserite nel programma ufficiale della Notte Bianca. Per l’evento, infine, sono necessarie anche alcune modifiche al traffico in particolare alcuni divieti di sosta. Tutte le ordinanze relative alla serata di sabato sono consultabili integralmente e scaricabili dai siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it, dai quali sarà possibile anche scaricare la brochure della serata.

Musica dal vivo e dj set nei locali

Ultimissimi giorni prima della Notte Bianca di Lucca, che sabato 29 agosto torna con l’edizione numero 13 della sua storia. L’evento riserva il consueto e ampio spazio all’attività dei locali che proporranno musica dal vivo e deejay set. Si parte dalle 18 con il “live music” del Franklin ’33 di via San Giorgio e il “Campari night – dj set con Elia Valenti” dell’Angolo del Sapore di piazza Bernardini, per proseguire dalle 18,30 in Corso Garibaldi dove prenderà il via “Sunset vibes con il dj set di Cristiano Rossi”, a cura di Shaker, cui seguirà poi il dj Michel Mussone (alle 22), prima del gran finale dalle 0,30 in poi con entrambi in consolle. Sempre in Corso Garibaldi, alle 19 parte il “Dj sotto le stelle, Ricca voice e Mister Joyce dj”, a cura di Miglio Food & Drink e Caffè Monica “Da Giò”. Sempre dalle 19, dj set “Notte Bianca” in via Mordini con Mirko Piacentini, a cura di Bar del Sole; in piazza San Michele, “Nessun Dorma” a cura di Lebowski, Caffè del Mercato “Peschino”, Turandot e Screwdriver con i dj Tupa (dalle 19) e Lorenzo Torelli (dalle 22) che si alterneranno nel corso della serata. Sempre alle 19 in piazza San Francesco, terza edizione de “E la luna bussò”, a cura degli osti della piazza e del Comitato popolare di San Francesco e Fermento, con un ricco programma che vedrà alternare nel corso della serata musica dal vivo a dj set. E ancora, alle 19 in piazza Anfiteatro, a cura di Osteria del Podere, “Notte Bianca Anfiteatro 2026 con dj Franco Baldacci”. Alle 20, via al dj set “Solea” del Caffè delle Mura con Mirco Giampaoli, Lorenzo Di Vita (nobody) e Iacopo Pelletti. Alle 20,45, sul Baluardo San Salvatore, ecco il “Party della Notte Bianca”, Radio Mitology dj set a cura della Foresteria. Alle 21, in piazza Antelminelli, via a “La Notte Bianca vola” con i dj Cristiano Rossi e Sharon Ops, a cura di Undici Undici. Alle 21,15, nel chiostro di Santa Caterina all’interno dell’ex Real Collegio, ecco “Real Collegio Estate 2026 Sade & Friends Tribute Band”, serata musicale dedicata alle atmosfere e ai brani più amati dell’artista britannica, e alle hit più amate degli anni ’80 (ingresso gratuito passando da via della Cavallerizza). Alle 21,30, in Corso Garibaldi, via al “Live sotto le stelle: Combriccola del Blasco”, un concerto unico a cura di Miglio Food & Drink e Caffè Monica “Da Giò”, seguito poi alle 23 dalla ripresa del dj set con Riccardo Voice e Joyce dj. La Notte Bianca è organizzata come sempre da Confcommercio Lucca e Massa Carrara in collaborazione con il suo Centro commerciale Città di Lucca e il Comune, il patrocinio o il contributo di Regione, Provincia, Banco Bpm, Enegan, Cfl Nissan e Lucca Plus, e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest. Per conoscere il programma completo è possibile consultare la brochure ufficiale della serata, scaricabile dai siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it.