Stabilimenti balneari toscani, omessi versamenti Imu e Tari per quasi 100mila euro

TOSCANA - Controlli della Guardia di Finanza lungo tutta la costa: nel mirino Imu, Tari, canoni demaniali e l’uso irregolare dei pozzi per l'acqua di falda. Le violazioni emerse dal 2021 al 2025 riguardano anche la Versilia. Sanzioni potenziali per oltre 320mila euro.

La Guardia di Finanza ha passato al setaccio gli stabilimenti balneari toscani, i punti blu e i ristoranti e bar sul mare, scoprendo omessi versamenti per quasi 100mila euro, tra Imu, Tari e canoni demaniali. Contestate irregolarità anche nell’uso di alcuni pozzi. Le sanzioni potenziali superano i 320mila euro.

L’operazione è stata condotta dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno, insieme alle sezioni navali di Portoferraio, Marina di Carrara e Porto Santo Stefano e ha riguardato tutta la costa toscana, dal grossetano fino ai confini con la Liguria. I dati delle violazioni risultano omogenei sul territorio, dalla Maremma alla Versilia, dall’Isola d’Elba al Litorale Pisano e alla costa apuana.

Secondo quanto ricostruito, per il periodo dal 2021 al 2025 mancano oltre 75mila euro di Imu, relativi a fabbricati e strutture presenti sugli arenili. A questi si aggiungono più di 17mila euro di Tari e circa 4mila euro di imposte regionali sulle concessioni demaniali. Le sanzioni già quantificate superano i 120mila euro.

Ma le verifiche hanno riguardato anche quattro pozzi concessi agli stabilimenti per l’estrazione di acqua di falda a uso commerciale. Sarebbero emerse difformità rispetto alle autorizzazioni, omissioni nella comunicazione dei consumi e mancati pagamenti dei canoni regionali.

L’acqua, in particolare, sarebbe stata usata per docce e servizi igienici degli utenti invece che per gli impieghi autorizzati, come l’irrigazione del verde o l’umidificazione della spiaggia durante lo scirocco.

I responsabili sono stati segnalati alla Regione Toscana per il recupero delle somme e per l’applicazione delle sanzioni, che potrebbero arrivare a 200mila euro.