Sveva Bertolucci settima al Trofeo Madonna del Boden

CICLISMO - La giovane ciclista lucchese ha pagato la fatica della recente vittoria in pista (tricolore inseguimento Allieve) e ha chiuso a 38" dalla prima classificata, al traguardo di Ornavasso (Verbania). Prossimo impegno in Belgio

Settimo posto di Sveva Bertolucci (Blu team) al 7° Trofeo Santuario Madonna del Boden svoltosi domenica mattina ad Ornavasso in provincia di Verbania. Reduce dalle fatiche in pista (titolo tricolore inseguimento Allieve) la 15enne ciclista lucchese ha disputato una corsa generosa ma sulla salita finale ha accusato la fatica. La vittoria è andata alla bresciana Emma Cocca, con la Bertolucci giunta a 38″ dalla vincitrice. Prossimo impegno il 21 e 22 agosto con la rappresentativa Toscana per una due giorni in Belgio.