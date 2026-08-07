TISG: convocato il tavolo di crisi in regione per il 12 agosto

CARRARA - L'incontro coinvolgerà, oltre alla regione, le organizzazioni sindacali, l'azienda, l'autorità portuale di La Spezia, il Comune di Carrara, e i commissari della procedura concordataria.

Di seguito il comunicato diffuso dalla Regione Toscana:

La Regione Toscana assume la vicenda TIGS (The Italian Sea Group) al tavolo regionale e Valerio Fabiani, consigliere del presidente Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, convoca il tavolo in seduta in plenaria mercoledì 12 agosto alle 10.30. Qui la Regione stessa, le organizzazioni sindacali, l’azienda e l’autorità portuale di La Spezia, il Comune di Carrara, rappresentato dalla sindaca, Serena Arrighi, e i commissari della procedura concordataria affronteranno la situazione del grande operatore globale nella nautica di lusso e nella costruzione di superyacht con sede a Marina di Carrara, che occupa oltre 500 addetti diretti e gli oltre 1500 lavoratori dell’indotto.

Alla convocazione della seduta plenaria del tavolo si giunge dopo una serie di passaggi in forma separata con tutti gli attori che hanno competenza sulla vicenda, cominciati dall’incontro di Fabiani e Arrighi con le organizzazioni sindacali che hanno richiesto l’attivazione del tavolo.

“L’idea è svolgere una funzione di raccordo tra tutte le parti, nel rispetto della procedura e dei suoi organi, con il fine di trovare una gestione condivisa di questa fase difficile che vorremmo fosse transitoria verso una soluzione di certezze e di stabilità rispetto al futuro – spiega Fabiani -; Quello che noi chiediamo è di mantenere l’unitarietà del complesso aziendale in tutte le sue articolazioni e la salvaguardia occupazionale”.