La Toscana trema ancora, terremoto di magnitudo 3.7

FOSDINOVO - La scossa è stata registrata alle 5.49 di oggi, domenica 16 agosto, con epicentro 2 chilometri a nord-est di Fosdinovo (Massa-Carrara). È stata avvertita nello Spezzino e in buona parte della Toscana nordoccidentale, in particolare in Garfagnana e in Versilia

Un boato molto forte, tanta paura ma per fortuna nessun danno a persone o cose dopo il terremoto di magnitudo 3,7 registrato alle 5.49 di domenica mattina con epicentro 2 chilometri a nord-est di Fosdinovo, nella frazione di Pulica. Quella di domenica è la terza scossa registrata nella Toscana del Nord dall’inizio di Agosto. Secondo gli esperti dell’Ingv nelle prossime ore potrebbero registrarsi nuove scosse, di lieve intensità. A seguito del sisma di domenica mattina è stata attivata anche la Protezione Civile della Regione Toscana in raccordo con Prefetture, Comuni, Vigili del Fuoco e tutte le componenti del sistema regionale.