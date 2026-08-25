Verso l’Eccellenza, calendario il 27 agosto: protagoniste cinque lucchesi

Saranno Camaiore, Castelnuovo, Pietrasanta, Real Forte Querceta e Viareggio. Inizio il 13 settembre. Il 27 agosto anche il calendario di Promozione

Sarà pubblicato giovedì 27 il calendario del campionato di Eccellenza Toscana che inizierà domenica 13 settembre alle ore 15. Nel girone A troviamo cinque squadre della provincia di Lucca: Camaiore, Castelnuovo, Pietrasanta, Real Forte Querceta e Viareggio. Ci saranno tanti derby per un torneo che si preannuncia davvero spettacolare e avvincente.

Sempre giovedì conosceremo anche il calendario di Promozione.