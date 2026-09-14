14 arresti e 80 chili di cocaina sequestrati

Toscana - E' il risultato della maxioperazione della Direzione distrettuale antimafia, con il supporto del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze condotta tra il capoluogo toscano e le province di Prato, Pistoia e Milano

Tutto è iniziato nel 2023 con il sequestro di un solo grammo di cocaina. Ne sono scaturiti quasi due anni di indagini che hanno permesso alla Guardia di Finanza di Firenze di ricostruire un’articolata filiera del narcotraffico. Il risultato è il sequestro di 80 chili di cocaina e un provvedimento a carico di 14 stranieri. 9 sono finiti in carcere e 5 agli arresti domiciliari. 7 di loro sono stati fermati in flagranza di reato. Sono i numeri della maxioperazione condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze tra il capoluogo toscano e le province Prato, Pistoia e Milano. Le ipotesi di reato vanno dall’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti alla produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dell’operazione sono stati sequestrati anche 20.000 euro in contanti di piccolo taglio, oltre a orologi e gioielli di lusso. Sono state inoltre rinvenute una serie di auto appositamente modificate con vani occulti, utilizzati, secondo le risultanze investigative, per nascondere la cocaina durante gli spostamenti.

L’attività, è stata coordinata Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Firenze, è condotta dal 2° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Firenze, con il supporto del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.)