Edo Agnini al Giro della Lunigiana; dove corre il gotha degli Juniores

CICLISMO - Edoardo Agnini (nella foto) parteciperà al 50° Giro Internazionale della Lunigiana, una delle corse più prestigiose al mondo nel panorama della categoria Juniores. La breve corsa a tappe (9-12 settembre) vanta nell'albo d'oro alcuni dei più grandi campioni degli ultimi 20 anni: nel 2016 s'impose Pogacar, nel 2018 Evenepoel e nel 2024 Seixas dopo un serrato duello con il nostro Finn.

Al primo anno da Juniores il 17enne corridore lucchese sta disputando un’ottima stagione e sarà al via con la Rappresentativa della Toscana. Obiettivo: fare esperienza e concludere la corsa. Queste le tappe in programma:

mercoledì 9 settembre

LA SPEZIA – FOSDINOVO

giovedì 10 settembre

PORTOFINO – CHIAVARI

venerdì 11 settembre

FIVIZZANO – MARINA DI MASSA

VEZZANO L. – RIO MAGGIORE

sabato 12 settembre

CASTELNUOVO M. – CASANO DI LUNI