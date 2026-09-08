Arriva il maltempo: allerta gialla per Lucca e Massa-Carrara

Allerta gialla

Arriva il maltempo: allerta gialla per Lucca e Massa-Carrara

Ambiente Cronaca
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Redazione

di Redazione

TOSCANA - Per tutta l'intera giornata di mercoledì 9 settembre allerta per temporali forti con rischio idrogeologico

Allerta gialla

Una perturbazione è in arrivo nelle prossime ore sul nord ovest della Toscana. Per questo la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha emesso, a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di mercoledì 9 settembre, un’allerta di colore giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore sulla Lunigiana, sulla Garfagnana e sulla Valle del Serchio.

🟡 ALLERTA GIALLO PER TEMPORALI FORTI CON RISCHIO IDROGEOLOGICO – IDRAULICO RETICOLO MINORE dalle 00,00 alle 23,59 di domani, mercoledì 09 settembre 2026.

‼️Attenzione ai sottopassi e zone depresse soggette ad allagamento.

⚠️ Non sostare e fare attenzione in prossimità dei corsi d’acqua.

⚠️ Sono possibili isolate rotture di rami e/o caduta di alberi, caduta di tegole e cornicioni; localizzati danni alle strutture provvisorie, con trasporto di materiali vari.

⚠️ Sono possibili occasionali problemi alle reti di distribuzione (tra cui telefonia ed elettricità) con temporanee interruzioni dei servizi.

⚠️ Si raccomanda prudenza alla guida e nelle attività all’aperto.