Arriva il maltempo: allerta gialla per Lucca e Massa-Carrara

TOSCANA - Per tutta l'intera giornata di mercoledì 9 settembre allerta per temporali forti con rischio idrogeologico

Una perturbazione è in arrivo nelle prossime ore sul nord ovest della Toscana. Per questo la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha emesso, a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di mercoledì 9 settembre, un’allerta di colore giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore sulla Lunigiana, sulla Garfagnana e sulla Valle del Serchio.

ALLERTA GIALLO PER TEMPORALI FORTI CON RISCHIO IDROGEOLOGICO – IDRAULICO RETICOLO MINORE dalle 00,00 alle 23,59 di domani, mercoledì 09 settembre 2026.

Attenzione ai sottopassi e zone depresse soggette ad allagamento.

Non sostare e fare attenzione in prossimità dei corsi d’acqua.

Sono possibili isolate rotture di rami e/o caduta di alberi, caduta di tegole e cornicioni; localizzati danni alle strutture provvisorie, con trasporto di materiali vari.

Sono possibili occasionali problemi alle reti di distribuzione (tra cui telefonia ed elettricità) con temporanee interruzioni dei servizi.

Si raccomanda prudenza alla guida e nelle attività all’aperto.