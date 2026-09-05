Baseball, U12 e U15 della Drk d’argento in Friuli

BASEBALL - Altre giornate da incorniciare per i colori della DRK Capannori Baseball, protagonista in Friuli in occasione dell’edizione 2026 del prestigioso Torneo Memorial "Federico Zuttion" a Castions delle Mura.

Sia i “draghetti” Under 12 sia la compagine Under 15 hanno conquistato entrambi un brillante secondo posto nelle rispettive categorie, confermando l’ottimo stato di forma e la costante delle squadre. Entrambe le formazioni hanno condotto un percorso quasi perfetto durante la fase a gironi, mostrando un ottimo livello di gioco, una difesa solida e una spiccata determinazione nel box di battuta. I “Draghetti” guidati del manager Carlo Mori e dai coach Yhonson Dixon, Lorenzo Mazzarri e Iacopo Terreni in semifinale si regalano una vittoria contro la fortissima formazione degli Waynes (selezione del distretto di Praga Repubblica Ceca) grandi favoriti nella vittoria finale, in un incontro agguerrito e solo nella finale primo e secondo posto hanno ceduto il passo contro il Buttrio White Sox che ha giocato una partita perfetta.

Gli under 15 di coach Antonio Modestino e Virgilio Perra si sono dovuti arrendere in finale contro la selezione del distretto di Praga dando filo da torcere agli avversari al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo out. “Mettiamo al collo due medaglie d’argento di altissimo valore tecnico e agonistico – le parole del presidente dei DRK Capannori Giancarlo Mannini -. A rendere ancora più speciale la spedizione in terra friulana è stato il riconoscimento assegnato alla formazione Under 12, insignita del Premio Fair Play. Un attestato d’onore che premia il rispetto verso gli avversari, i direttori di gara per noi valori fondanti dello sport. Questo doppio podio e il riconoscimento per la correttezza sportiva confermano il valore del lavoro svolto quotidianamente sul campo dalla società, capace di coniugare risultati agonistici di rilievo a una solida formazione educativa e umana”.

Per gli Under 15 arriva la sfida della Coppa Toscana che impegnerà i giovani atleti tutte le domenica con due partite al giorno a partire da domani (6 settembre) sul campo di Livorno.