Castelnuovo, al termine i lavori nell’area tra l’Isi e gli impianti sportivi

CASTELNUOVO GARFAGNANA - Ultimi lavori per il completamento della prima parte del lotto di rigenerazione dell’area tra l’Isi Garfagnana e la zona degli impianti sportivi a Castelnuovo Garfagnana.
Si tratta di un intervento di 2,2 milioni di euro interamente finanziati da Regione Toscana che permette di realizzare nuovi parcheggi ma soprattutto portare sicurezza in un un’area dove ogni giorno 600/700 giovani frequentano le scuole.
E’ stato un cantiere complicato come locazione ben eseguito dalla ditta “Bosi Picchiotti” grazie alla collaborazione di tutti la ditta è riuscita a consegnare questa prima parte del cantiere secondo le aspettative.
Il 15 Settembre riapriranno le scuole era importante terminare l’area che interessa direttamente il plesso scolastico e cmq si guarda già il futuro pensando a come lavorare creando meno disagio alla popolazione a colori che studiano o lavoro in questo luogo